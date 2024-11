Im Stile eines Sambatänzers Braathen tobt sich im Pulverschnee aus

Lucas Braathen nutzt seine freien Tage in Colorado. Nach den heftigen Schneefällen stürzt sich Braathen in den Neuschnee. Der 24-Jährige bereitet sich in Colorado auf den Riesenslalom in Bever Creek am 8. Dezember vor.