Blick im Training der Speed-Queen Impressionen von Lindsey Vonn beim Training in Copper Mountain

Lindsey Vonn (40) hat ihr Comeback in den Ski-Weltcup angekündigt. Schon in wenigen Tagen wird die Speed-Queen wieder Rennen bestreiten. Blick hatte die Möglichkeit dir US-Amerikanerin beim Ski-Training in Copper Mountain zu besuchen.