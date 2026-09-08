Im Skigebiet Nevados in Chile brach am Sonntag ein grosses Feuer aus. Betroffen war das Hotel Alto Nevados, in dem sich über 100 Personen befanden, unter anderem auch italienische Ski-Athleten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Brand im Hotel Alto Nevados in Chile.

Mehrere Ski-Athleten des italienischen Teams befanden sich im Hotel.

Der Saisonauftakt des FIS-Masters-Weltcups ist abgesagt.

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Laut dem italienischen Ski-Magazin Sciaremag ist am Sonntag in Termas de Chillán ein Feuer ausgebrochen. Betroffen war das Hotel Alto Nevados, in dem sich über 100 Personen befanden, darunter auch zahlreiche italienische Ski-Athleten, die für ein anstehendes FIS-Masters-Rennen angereist waren.

Alle Gäste sowie Mitarbeitenden konnten rechtzeitig evakuiert werden. Laut Medienberichten wurden bis zu 150 Personen in Sicherheit gebracht. Für das italienische Ski-Team setzte sich umgehend die italienische Botschaft in Chile ein. Die Athleten wurden daraufhin in ein nahegelegenes Hotel verlegt. Schlimm verletzt wurde nach bisherigen Informationen zum Glück niemand.

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Wettkampfausrüstung geht im Feuer verloren

Trotz der erfolgreichen Evakuierung hat der Brand für die Athleten Folgen: Das im Hotel gelagerte Material, persönliche Gepäckstücke sowie ein Teil der Wettkampfausrüstung wie Skier oder Skischuhe wurden von den Flammen gefressen.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Zufahrtsstrassen rund um das Hotel wurden gesperrt und auch die Pisten sind aktuell nicht nutzbar. Spezialisten nehmen die Ermittlungen auf, sobald ein sicherer Zugang zum beschädigten Gebäude gewährleistet ist.

Saisonauftakt abgesagt

Wie die FIS am Dienstag bekanntgibt, muss das Eröffnungsrennen des FIS-Masters-Weltcups im chilenischen Nevados de Chillán abgesagt werden.

Die rund 100 Masters-Athleten aus 15 verschiedenen Ländern müssen sich nun gedulden: Der neue Saisonstart erfolgt erst Anfang November beim ersten Stopp des FIS Masters Indoor Cups in Wittenberg (DE).