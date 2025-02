Holdener freut sich über Silber «Gut haben uns unsere Gegner unterschätzt»

Die Schweizer Mannschaft gewinnt an der Ski-WM in Saalbach im Teamevent die erste Medaille. Auch wenn es am Ende im Final gegen Italien nicht ganz zu Gold gereicht hat, geben sich Holdener und Co. im Blick-Interview überglücklich.

Publiziert: 19:59 Uhr