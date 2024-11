Marco Odermatt hat zwischen seinen Renneinsätzen etwas Zeit – und nutzt diese, um Kraft zu tanken. Foto: keystone-sda.ch

Nach dem Ski-Auftakt in Sölden kehrt traditionell wieder etwas Ruhe ein im Weltcup. Auch für Marco Odermatt, der beim Riesenslalom in Österreich im ersten Lauf nach fantastischer Zwischenzeit ausgeschieden ist.

Der 27-Jährige nutzt die Zeit, um vor dem langen Winter noch einmal Kraft zu tanken. Auf Instagram postet Odermatt Bilder, wie er in Engelberg OW mit Wanderschuhen und -stöcken als Gipfelstürmer unterwegs ist. Zu den Aufnahmen mit strahlend blauem Himmel und Sonnenschein schreibt er: «Zum Abschluss hat der Herbst noch geliefert.»

Für den Schweizer Gesamtweltcupsieger steht Anfang Dezember das nächste Rennen an. In Beaver Creek (USA) wird er auf die Rennstrecke zurückkehren. Am 3. Dezember ist das erste Abfahrtstraining auf dem Programm. Ab dem Samichlaustag sollen dann eine Abfahrt, ein Super-G und ein Riesenslalom stattfinden. Danach geht es mit Val-d’Isère, Val Gardena, Alta Badia und Bormio bis Ende Jahr Schlag auf Schlag weiter für Odermatt.

Odermatts voraussichtliche Einsätze bis Ende Dezember 3.-8. Dezember: Beaver Creek (USA), Abfahrt, Super-G, Riesenslalom

14. Dezember Val-d’Isère (Fr), Riesenslalom

17.-21. Dezember Gröden (It), Abfahrt, Super-G

22. Dezember Alta Badia (It), Riesenslalom

Während er noch fast drei Wochen bis zu seinem nächsten offiziellen Einsatz Zeit hat, nimmt der Weltcup an diesem Wochenende nach drei Wochen Unterbruch wieder Fahrt auf. In Levi (Finn) stehen die Slalom-Fahrer und -Fahrerinnen am Start, nächstes Wochenende folgen dann die Slaloms in Gurgl (Ö).