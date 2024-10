Rang 23 beim Comeback: Marcel Hirscher in Sölden. Foto: keystone-sda.ch 1/5

Marcel W. Perren Ski-Reporter

Marcel Hirscher hat vor seinem heiss erwarteten Weltcup-Comeback regelmässig das getan, was er neben dem Skifahren am besten kann: tiefstapeln. Als der achtfache Gesamtweltcupsieger in einem Interview mit dem österreichischen ServusTV vor knapp zwei Wochen auf seine Erwartungshaltungen angesprochen wurde, gab der gebürtige Salzburger zu Protokoll, «dass mir derzeit rund vier Sekunden auf einen Platz in den Top 15 fehlen».

In Wahrheit haben dem Neo-Holländer in seinem ersten Wettkampf nach fünf Jahren als 23. lediglich drei Zehntel auf den 15. Rang gefehlt. Der gebürtige Salzburger setzt danach ein Lachen auf, als wenn er das Rennen gewonnen hätte. «Als ich vorletzte Woche mit dem ÖSV-Team in Sölden trainierte, habe ich praktisch in jedem Lauf zwei Sekunden auf die Bestzeit verloren. Deshalb musste ich damit rechnen, dass ich mich hier im Rennen nicht für den zweiten Lauf qualifizieren werde. Entsprechend glücklich bin ich, dass ich nun doch ein paar Weltcup-Punkte gewinnen konnte.»

Hat Hirscher getrickst?

Aber längst nicht alle nehmen Hirscher die Freude über den Gewinn der acht Weltcup-Zähler ab. Jeder, der den ausgeprägten Ehrgeizling mit 67 Einzel-Weltcupsiegen auf dem Konto besser kennt, weiss, dass er nicht in diesen Zirkus zurückgekehrt ist, um 23. zu werden.

«Das Comeback von Marcel macht nur dann wirklich Sinn, wenn er wieder auf das Podest fahren wird», sagt der Österreicher Mario Reiter, der 1998 Olympia-Gold in der alpinen Kombination gewonnen hat.

Insider zweifeln aber auch Hirschers Ehrlichkeit bezüglich des Materials an. Offiziell fährt er neben den Van-Deer-Ski auch den Schuh der Marke, die er selber zusammen mit Red Bull auf den Markt gebracht hat. Seit er im August in Trainingscamp in Neuseeland eklatante Abstimmungs-Probleme hatte, hält sich hartnäckig das Gerücht, dass Hirscher mittlerweile ein in den Van-Deer-Farben gehaltenen Atomic-Schuh fährt.

«Mir haben ein paar Serviceleute erzählt, dass sie Hirscher im Training mit unseren Schuhen gesehen hätten. Den ultimativen Beweis dafür habe ich aber nicht erhalten», sagt der ehemalige Riesen- und Slalom-Spezialist Heinz Schilchegger (51, 11 Weltcup-Podestplätze), der mittlerweile bei Atomic als Produktmanager tätig ist.

«Samba»-Braathen begeistert

Sicher ist, dass mit Lucas Pinheiro Braathen der zweite grosse Comebacker komplett auf Atomic abfährt. Und dies sehr erfolgreich: Im ersten Rennen nach dem Verbandswechsel von Norwegen nach Brasilien klassiert sich der 24-Jährige mit der Startnummer 41 auf dem vierten Rang. Zur Feier des Tages führt der Slalom-Gesamtweltcupsieger der Saison 2022/23 im Ziel einen astreinen Samba-Tanz auf.

Für Österreichs Ski-Experten Nummer 1 Hans Knauss (52, Riesenslalom-Vize-Weltmeister 2003) ist es keine Überraschung, dass Braathen nach seiner einjährigen Pause auf Anhieb wieder mit der Spitze mithalten kann. «Es ist ja nicht so, dass sich Lucas nach einer schweren Verletzung zurückkämpfen musste. Und seine geniale Ski-Technik hat er natürlich auch nicht verloren, zumal er das Training bereits im letzten November wieder aufgenommen hat. Für mich ist Braathen längerfristig der stärkste Herausforderer von Marco Odermatt.»

In Sölden sind aber drei ehemalige Landsleute schneller als Braathen: Der 23-jährige Alexander Steen Olsen sorgt zusammen mit Henrik Kristoffersen (30) und Atle Lie McGrath (24) für einen dreifachen Norwegen-Triumph.

0:18 Der Altmeister ist zurück: Marcel Hirscher feiert sein Comeback in Sölden

39:53 Ski-Talk – ganze Sendung: Russi und Perren heizen die neue Saison ein