DE
FR
Abonnieren

Helfer ziehen Fazit
«Die Gäste haben sich anständig verhalten»

So ein riesiger Weltcup-Zirkus wie hier in Adelboden ist nur dank unzähliger Helferinnen und Helfer möglich. An den Renntagen stehen zwischen 1'700 und 3'300 Volunteers im Einsatz.
Publiziert: 18:30 Uhr
Kommentieren
Alles zu den Rennen in Adelboden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen