DE
FR
Abonnieren

Odermatt nach Sieg
«Diese Emotionen gibts nicht einmal an Olympia»

Marco Odermatt spricht nach dem Sieg am Chuenisbärgli über das Rennen und die Bedeutung davon.
Publiziert: 17:07 Uhr
Kommentieren
Alles zu den Rennen in Adelboden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen