Ski-Legende Hirscher gibt Saison- und Olympia-Aus bekannt

Marcel Hirscher verkündet via Instagram, dass er 2026 keine Weltcup-Rennen und keine Olympischen Spiele bestreiten wird. Der Österreicher sieht sich nach Verletzungen und Trainingseinblicken nicht weltcup-würdig.

Darum gehts Marcel Hirscher startet 2026 nicht im Weltcup und bei Olympia

Für Holland startender Österreicher bemängelt sein Niveau

Hirscher gewann bisher 67 Weltcup-Rennen und acht Gesamtweltcups

Cédric Heeb Redaktor Sport

Jetzt spricht Marcel Hirscher (36) Klartext: Der Österreicher, der seit seinem Comeback 2024 für Holland an den Start geht, wird in dieser Saison keine Weltcup-Rennen bestreiten – und auch die Olympischen Spiele verpassen.

Das gibt der achtfache Gesamtweltcupsieger am Freitag auf Instagram bekannt. «Es gab viele Spekulationen über einen Start im Weltcup, ob ich fahren werde oder nicht. Deshalb dachte ich, sage ich mal etwas dazu. Im Moment ist ein Start nicht möglich», verkündet Hirscher. «Das Tempo, das ich aktuell gehen kann, ist nicht Weltcup-würdig.»

«Hater werden es lieben»

Der zweifache Olympiasieger von Pyeongchang 2018 habe zuletzt mit Top-Athleten auf der Reiteralm trainieren können, was ihm die Augen geöffnet habe: «Es war cool zu sehen, was notwendig ist, um wirklich Weltklasse zu sein. Das liegt momentan nicht drin.» Dazu komme die Zwangspause, die er zwischen Weihnachten und Neujahr wegen Wadenproblemen einlegen musste.

Deshalb kommt er zum Schluss: «Wenn ich wieder Weltcup fahren möchte, will ich es gescheit machen. Deshalb gibts in dieser Saison keine Rennen und keine Olympischen Spiele für mich.» Der 67-fache Weltcupsieger fügt an: «Die Hater werden es lieben und für alle, die mich gerne hätten fahren sehen: Es tut mir leid, dass es dieses Jahr nicht reicht, ich hätte es mir auch gewünscht.» Er werde nun weiter trainieren und hofft, nächstes Jahr wieder an einem Weltcup-Start stehen zu können.

Schon die letzte Saison musste Hirscher vorzeitig abbrechen, da er sich Anfang Dezember 2024 einen Kreuzbandriss im linken Knie zuzog. Zuvor war er dreimal am Start gestanden: Beim Riesenslalom in Sölden – seinem ersten Rennen seit seinem Rücktritt 2019 – war er auf den 23. Platz gefahren, in Levi-Slalom verpasste er den zweiten Lauf, in Gurgl schied er im ersten Durchgang aus.