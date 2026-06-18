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Ski: Lindsey Vonn trainiert erneut nach Olympia-Sturz
Grosse Freude im Training
Ski-Star ist den Rollstuhl und die Krücken los
Lindsey Vonn ist den Rollstuhl und die Krücken los! Die 41-Jährige arbeitet nach ihrem schweren Sturz bei den Olympischen Spielen hart daran, wieder fit zu werden.
Publiziert: 16:47 Uhr
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