Sie brachten uns Silber und Bronze
Das wurde aus den Olympia-Curling-Steinen

An den Olympischen Spielen in Mailand/Cortina gewinnen die Schweizerinnen Silber und die Schweizer Bronze im Curling. Doch was wurde aus den Curling-Steinen?
Publiziert: 06:03 Uhr
Wintersport
Olympia 2026
