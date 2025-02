Stimmen zur Team-Kombi «Eins, zwei, drei für die Schweiz – das ist verrückt!»

Grosser Freudentag für die Schweiz an der Ski-WM in Saalbach. In der Team-Kombination der Männer belegen die Swiss-Ski-Athleten gleich das ganze Podest. Entsprechend euphorisch zeigen sich die Medaillengewinner im Interview.

Publiziert: 17:25 Uhr | Aktualisiert: 17:27 Uhr