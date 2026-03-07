Marco Odermatt könnte in den kommenden Wochen neben vier Kristallkugeln auch noch ein paar Rekorde verbessern. Welche? Die Antwort erhältst du hier.

Marco Odermatt greift in Kranjska Gora nach Riesenslalom-Kristallkugel

Er führt mit 103 Punkten vor Pinheiro Braathen in der Wertung

Er führt mit 103 Punkten vor Pinheiro Braathen in der Wertung

Ihm winken Kugel-, Punkte- und Saisonsiege-Rekord

Marcel W. Perren Ski-Reporter

Das slowenische Dorf Kranjska Gora hat für Marco Odermatt eine besondere Bedeutung. Hier hat der Nidwaldner 2019 mit dem dritten Rang im Riesenslalom seinen ersten Podestplatz im Weltcup erkämpft. Seither hat sich Odermatt beim Weltcup-Klassiker auf dem Podkoren-Hang ausnahmslos in den Top 3 klassiert.

2021 und 2023 hat der Stöckli-Pilot triumphiert, 2022 belegte er beim Doppel-Riesen den zweiten und dritten Rang, im Vorjahr wurde er erneut Dritter. Am Samstag greift Odermatt in Kranjska Gora zum fünften Mal in seiner Laufbahn nach der kleinen Riesen-Kugel. Vor dem zweitletzten Rennen in dieser Sparte liegt der Superstar vom Vierwaldstättersee in der Riesenslalomwertung 103 Punkte vor Olympiasieger Pinheiro Braathen.

Das heisst im Klartext: Wenn Odermatt gewinnt, hat er die Kugel auf sicher. Gleichzeitig kann der bald fünffache Gesamtweltcupsieger in diesem Winter zumindest theoretisch noch drei Weltcup-Rekorde erzielen.

Die meisten Saisonsiege

Aktuell teilt sich Odermatt diesen Rekord mit dem Super-Schweden Ingemar Stenmark (69), Österreichs Hermann Maier (53) und dem Austria-Holländer Marcel Hirscher (37): Alle haben in einem Weltcup-Winter 13 Triumphe verbucht. In der laufenden Saison hat Odermatt neun Siege gefeiert. Weil er bis und mit dem Finale in Kvitfjell (No) noch sieben Rennen bestreiten wird, könnte Marco zum alleinigen Rekordhalter avancieren. Aber: Zwei Speed-Rennen werden in Kvitfjell ausgetragen, wo der Buochser bislang noch nie gewinnen konnte. Deshalb ist es eher unwahrscheinlich, dass Odermatt die 13er-Marke übertreffen wird.

Der Kugel-Quartett-Hattrick

Genau wie Odermatt in den beiden letzten Wintern hat Hermann Maier zweimal in Serie (1999/2000 und 2000/01) neben der grossen Kristallkugel für den Gesamtweltcupsieg auch die kleine Abfahrts-, Super-G und Riesenslalom-Kugel gewonnen. Aber bisher hat noch nie ein Alpin-Rennfahrer dreimal in Folge vier Kristallkugeln ergattert. Die Chance, dass Odermatt dieses Kunststück diesmal schafft, ist gross. Die Gesamtweltcup- und die Abfahrtswertung hat er schon so gut wie gewonnen, im Super-G hat er genau wie im Riesenslalom mehr als 100 Punkte Vorsprung.

Die höchste Punktzahl

Diese Bestmarke hält Odermatt bereits ganz alleine. 2023 hat er mit 2042 Zählern die 2000 Punkte des Herminators aus der Saison 1999/2000 übertroffen. In der laufenden Saison hat Odermatt 1485 Zähler auf dem Konto. Mit sieben Siegen in seinen letzten sieben Rennen käme er auf 2185 Punkte kommen. Den eigenen Rekord könnte er aber auch mit vier Siegen und drei dritten Rängen überbieten (2065 Punkte). Und das ist für diesen Ausnahme-Athleten keine unlösbare Aufgabe.