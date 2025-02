1/5 Das hätten nicht alle erwartet: Lara Gut-Behrami wird bei der Team-Kombi an den Start gehen. Foto: Sven Thomann

Auf einen Blick Team-Kombi: Zwei Athleten bilden ein Team für Abfahrt und Slalom

Top-Stars gemeldet, wichtig für Slalom-Asse zur Streckenkenntnis

Olympische Spiele 2026 in Mailand/Cortina haben Team-Kombi im Programm Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Mathias Germann Reporter Sport

1 Wie funktioniert die Team-Kombi?

Zwei Athleten bilden ein Team. Zuerst gibts eine Abfahrt, dann einen Slalom. Die Zeiten werden addiert. Am Dienstag steigt in Saalbach der Bewerb der Frauen, am Mittwoch jener der Männer. Die Top-Nationen wie die Schweiz und Österreich dürfen bis zu vier Teams stellen, kleinere Verbände entsprechend weniger – allerdings haben sie oft sowieso nicht genügend starke Fahrer in beiden Disziplinen.

2 Braucht es diesen Wettbewerb überhaupt?

Bei der Junioren-WM 2023 und 2024 wurde die Team-Kombi getestet – es kam gut an. Allerdings fand der Bewerb im Weltcup noch nie statt. Erstens sind Speed- und Slalomfahrer in der Regel nicht am gleichen Ort unterwegs, zweitens ist die Frage nach der Punktevergabe höchst umstritten. Griechenlands Slalom-Vizeweltmeister AJ Ginnis hatte sich gegen das Format gewehrt, 130 andere Athleten unterstützten ihn. Die Folge? Die FIS strich die Team-Kombi aus dem Weltcup.

3 Wer macht überhaupt mit?

Im Gegensatz zum Team-Parallel-Event haben sich viele Top-Stars für den Bewerb gemeldet. Bei den Schweizer Frauen bilden beispielsweise Lara Gut-Behrami und Wendy Holdener ein schlagkräftiges Team. Speziell für die Slalom-Asse ist das Rennen doppelt wichtig, können sie doch so schon für den Spezialslalom den Hang und den Schnee kennenlernen.

4 Hat die Team-Kombi Zukunft?

Ja. Bei den nächsten Olympischen Spielen 2026 in Mailand/Cortina ist sie im Programm vorgesehen – ganz im Gegensatz zum Parallel-Format. Einziges Problem: Top-Fahrer aus kleineren Ski-Ländern wie Lucas Pinheiro Braathen (Brasilien), Petra Vlhova (Slowakei) und Albert Popov (Bulgarien) werden kaum einmal teilenhmen können.

5 Wer gewinnt in Saalbach?

Es ist völlg offen. Sicher ist: Wer den Schweizern oder den Österreichern die Daumen drückt, wird ziemlich sicher jubeln können – vielleicht sogar mehrfach.