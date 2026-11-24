Federica Brignone steht nach ihrer schweren Knieverletzung im April 2025 wieder auf den Ski. Die italienische Olympiasiegerin absolvierte in Cervinia erste Fahrten, 91 Tage nach ihrer letzten Operation.

Darum gehts Brignone fährt 91 Tage nach der Knie-OP in Cervinia wieder Ski

Im April 2025 hatte sich die Olympiasiegerin schwer verletzt

Ihr Comeback begleiten Reha und Athletiktraining

Blick Sportdesk

Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Comeback: Federica Brignone steht 91 Tage nach ihrer letzten Operation wieder auf den Ski. Die italienische Ski-Olympiasiegerin absolviert in Cervinia, wo es in den vergangenen Tagen ausgiebig geschneit hat, erste Fahrten.

Begleitet von ihrem Bruder Davide Brignone und ihrem langjährigen Servicemann Mauro Sbardelotto dreht die Italienerin auf Riesenslalom-Ski einige freie Runden, das schreibt der italienische Ski-Verband.

Am 25. August waren Brignone in einer Mailänder Klinik die Metallplatte und Schrauben aus dem linken Knie entfernt worden. Seit ihrer schweren Verletzung im April 2025 arbeitet sie intensiv an ihrem Comeback.

Die Rückkehr auf den Schnee ist ein erster Schritt, der von weiteren Rehabilitationsmassnahmen und Athletiktraining begleitet wird.

«Drei Monate nach meiner letzten Operation bin ich in Cervinia wieder auf den Ski gestanden. Ich bin glücklich», sagt Brignone nach ihren ersten Fahrten.