Lara Gut-Behrami (35) fehlt erstmals beim Ski-Weltcup-Auftakt in Sölden. Nach ihrem Rücktritt im August bleibt ihre Zukunft ungewiss. Bleibt die Tessinerin dem Skisport dennoch in anderer Rolle erhalten?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lara Gut-Behrami tritt nach 16 Jahren im Ski-Weltcup zurück

Keine Zukunftspläne bekannt; mögliche Rolle bei Swiss Olympic für 2038

Gut-Behrami ist Mitbesitzerin von Ka-Ex und Markenbotschafterin

Mathias Germann Reporter Sport

In gut drei Wochen beginnt der Winter. Zumindest im Ski-Weltcup. In Sölden (Ö) steigt das traditionelle Opening. So wie immer. So wie immer? Nicht ganz.

Lara Gut-Behrami (35) wird erstmals fehlen. 16-mal startete sie im Ötztal in den Winter, 2008 zum ersten Mal, dreimal siegte die Tessinerin. Ihr Rücktritt trifft Swiss-Ski hart. «Aber er ist auch eine Chance für andere, zu glänzen und zu zeigen, was sie können», sagt Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor.

Bei der traditionellen Werbewoche von Swiss-Ski in Dübendorf ZH ist Gut-Behrami eher eine Randnotiz. Kein Wunder: Seit sie am 5. August ihren Rücktritt bekanntgab, ist es ruhig um sie geworden. Nur beim WM-Achtelfinal der Schweiz gegen Argentinien in Kansas City (USA) tauchte sie mit ihrem Ehemann Valon Behrami (40) auf. Danach verschwand sie wieder aus der Öffentlichkeit.

Dann wird Speed-Talent Malorie Blanc (22) in einer Medienrunde nach Gut-Behrami gefragt. Zunächst sagt sie wenig Überraschendes: «Ich hoffe, sie hat eine schöne Zeit nach der Ski-Karriere.» Sie sei «eine Legende». Blanc sei nur zwei Jahre mit ihr gefahren und hätte «gerne noch einige Tipps mehr bekommen». Die beiden schätzen sich sehr.

Ganz am Ende meint Blanc: «Ich glaube, sie wird im Schneezirkus bleiben. Das habe ich vielleicht gehört. Das wäre schön.» Und schon schrillen in Dübendorf die Alarmglocken.

Blick fragt nach der Medienrunde nach. Hat Blanc etwas Konkretes zu Gut-Behrami gehört? «Nein. Lara und ich hatten es immer super zusammen. Ich finde, es wäre einfach schade, wenn der Skisport nicht mehr von ihrer Erfahrung und ihrem Wissen profitieren könnte.»

Man fragt sich: Welche Rolle könnte Gut-Behrami künftig im Schneesport spielen?

Ka-Ex, RSI-Analystin oder Rolle bei Swiss Olympic

Zu den Fakten. Gut-Behrami ist Mitbesitzerin des Regenerationsgetränks Ka-Ex und tritt für die Firma als Werbebotschafterin auf. Auch den Kinderwunsch äusserte sie während ihrer Karriere immer wieder. Das schliesst andere Tätigkeiten allerdings nicht aus. Bei Events mit ihrem Sponsor Ragusa sprach Gut-Behrami einst darüber, dass sie sich vorstellen könne, etwas mit Kindern zu machen.

Als Skitrainerin wird man sie kaum sehen. Und als TV-Co-Kommentatorin? Für das Tessiner Fernsehen wäre sie ein Lottosechser. Blick fragt nach, doch bei RSI winkt man ab: Gut-Behrami wird keine Rennen analysieren.

Eine andere Spur führt zu Swiss Olympic. Für das Projekt Olympia 2038 in der Schweiz wäre Gut-Behrami eine prominente Botschafterin – ähnlich wie Michelle Gisin (32) und Blanc für die Heim-WM 2027 in Crans-Montana. Mit Ex-Langlauf-Star Dario Cologna (40) hat man einen Athleten-Vertreter im Vorstand.

Frédéric Favre, CEO von Switzerland 2038, sagt: «Zum jetzigen Zeitpunkt ist es daher verfrüht, sich zu einer möglichen zukünftigen Rolle weiterer Athletinnen und Athleten, sei es aktiv oder ehemalig, innerhalb einer künftigen Organisationsstruktur zu äussern. Ob die Idee mit Gut-Behrami verfolgt wird, hängt wohl auch davon ab, ob das Projekt die nächsten Hürden nimmt.

Am Ende wird nur Gut-Behrami selbst wissen, welche Türen sie öffnet. Bis dahin bleibt alles eine Hypothese. Mehr ist es derzeit nicht. Aber eine, die neugierig macht.