Auf einen Blick Stefano Gross beendet nach dieser Saison seine Skikarriere

Emotionaler Abschied beim Nacht-Slalom in Schladming mit Schneekuss

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Emotionaler Moment während des Nacht-Slaloms von Schladming (Ö). Als Stefano Gross (38) im zweiten Lauf ins Ziel kommt (er wird am Ende 23.), schnallt er sich die Ski ab, geht auf die Knie und küsst den Schnee. Der Italiener verabschiedet sich von seinem Lieblingsrennen.

Das bestätigt er wenig später im Interview mit ORF. «Die Atmosphäre ist unglaublich, das ist für mich das beste Rennen im Weltcup», sagt Gross. Auf die Nachfrage von Moderator Rainer Pariasek bestätigt er, was der Kuss schon hat vermuten lassen. Er wird die Skischuhe nach dieser Saison an den Nagel hängen.

«Ist es definitiv, dass es nach der Saison mit der Karriere vorbei ist?», will Pariasek wissen. «Ja», zögert Gross keine Sekunde. «Ich habe in den letzten Jahren so hart gekämpft. Aber die Sache ist die: Wenn du oft aufs Podest gefahren bist und nun im Ziel immer nur um Rang 20 herum klassiert bist, ist das eine schwierige Situation.» Und deswegen zieht Gross einen Schlussstrich. «Es ist Zeit», sagt er. Und schreibt am Donnerstag auf Instagram: «Danke Schladming. Ich werde dich vermissen.»

Einziger Sieg in Adelboden

Mit dem Italiener verlässt nicht nur wegen des Namens ein Gross(er) die Ski-Bühne. Mit 1,80 Meter gehört er zu den grossgewachsenen Zick-Zack-Künstlern. Im Dezember 2008 debütierte Gross im Weltcup, seither hat er 156 Slaloms und sieben City-Events bestritten. Hinzu kommen zwei Olympia- und sieben WM-Teilnahmen. Einer Medaille kam Gross 2014 in Sotschi (Russ) am nächsten. Das Olympia-Podest verpasste er als Vierter nur um fünf Hundertstelsekunden.

Im Weltcup feierte er einen Sieg. 2015 setzte sich Gross in Adelboden BE in einem Hundertstelkrimi gegen Fritz Dopfer (+0,02) und Marcel Hirscher (+0,03) durch. Daneben stieg er elf weitere Male (zehnmal im Slalom, einmal in einem City-Event) aufs Podest. Nun warten noch drei letzte Weltcup-Slaloms auf Gross. Und womöglich eine achte WM-Teilnahme.