Verletzter Hirscher besucht Schladming-Riesen mit Freundin

Vor knapp zwei Monaten hat sich Marcel Hirscher schwer verletzt. Sein Comeback endete abrupt. Nun kehrt er in den Weltcup zurück – als Zuschauer. Und spricht über seine Reha, seine Freundin und mögliche Gründe für die Verletzung.

1/7 Marcel Hirscher besucht den Nacht-Riesenslalom in Schladming. Foto: Getty Images

Auf einen Blick Marcel Hirscher besucht Nacht-Riesenslalom in Schladming als Zuschauer nach Verletzung

Hirscher lässt Rückkehr in den Weltcup offen, will aber wieder Skifahren

Seine Freundin begleitet ihn, er will die Beziehung aber weiter privat halten

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Fünf Jahre nach dem Rücktritt gab Marcel Hirscher (35) in dieser Saison für Holland sein Comeback. Das grosse Ziel des achtfachen Gesamtweltcupsiegers: an der WM in Saalbach (4. bis 16. Februar) teilnehmen.

Daraus wird nichts. Nur drei Rennen bestritt er, dann riss er sich Anfang Dezember im Riesenslalom-Training das Kreuzband im linken Knie. Knapp zwei Monate später ist Hirscher zurück im Ski-Zirkus – als Zuschauer. Er lässt sich den Nacht-Riesenslalom in Schladming (Ö) nicht entgehen. Im Zielraum verfolgt er, wie Marco Odermatt und Co. um den Sieg fahren.

Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut, sagt er im ORF-Interview. «Ich habe die Krücken vor einiger Zeit weggeben können und der Doktor ist auch zufrieden.» Auch wenn er froh ist, erst mit 35 Jahren eine so schwere Verletzung erlitten zu haben, damit angefreundet hat er sich noch nicht. Dafür ist ihm eine Begegnung in der Reha besonders eingefahren. Dort hat er einen Zehnjährigen mit Innenbandriss getroffen. «Das ist krass», sagt er der «Kleine Zeitung».

«Hätte mir etwas mehr Zeit lassen sollen»

Ob er noch einmal in den Weltcup zurückkehren wird, lässt er weiterhin offen. «Ich werde wieder Skifahren», verspricht Hirscher. «Die Frage ist, auf welchem Niveau.» Er wolle primär so fit werden, wie er immer war. Das Knie müsse für eine erneute Rückkehr mitspielen.

2:51 Hirscher nach Unfall: «Reha, Training, gesund werden und dann schauen wir mal»

Hirscher gibt auch zu, dass die Verletzung womöglich die Folge eines zu schnellen Comebacks war. Die unerwartete Wildcard habe seinen Plan über den Haufen geworfen. «Das Programm war so dicht, ich bin fast nicht hinterhergekommen. Vielleicht hätte ich mir etwas mehr Zeit lassen sollen.»

Seine Freundin begleitet ihn

Das Rennen besucht Hirscher mit seiner Freundin. Nach der Trennung von Ehefrau Laura Moisl 2021 kursierten letzten Sommer erste Schnappschüsse, die ihn mit einer dunkelhaarigen Frau in Amsterdam (Ho) zeigen. Mehr als eine Bestätigung der Beziehung gab es bisher nicht. Gemäss «Kurier» soll sich das Paar im Jahr 2022 kennen und lieben gelernt haben.

Beim ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt sehen nur die Zuschauer vor Ort seine Freundin. Die TV-Kameras fangen Hirscher nie neben einer Frau ein. Auf die Frage, wer seine Freundin ist, antwortet er: «Niemand.» Und fügt an: «Wir sind privat da und dabei will ich es belassen. Aber mir war wichtig, ihr meine Welt zu zeigen. Du musst einmal da gewesen sein, um zu wissen, worum es geht.»

Zwar wäre Hirscher lieber vor ihren Augen die Planai hinuntergefahren, aber nun seien sie eben so da. Den Slalom am Mittwochabend wird er nicht mehr besuchen. Aber bei der WM will er wieder vor Ort sein.