Linus Strasser (GER)

Es ist angerichtet für das legendäre Night Race in Schladming. Den Auftakt macht Linus Strasser, der heute endlich auf das Podest möchte! Die Piste ist sehr direkt, was den Deutschen durchaus liegen könnte. Was legt er für die Konkurrenz vor? Strasser startet dynamisch, nimmt die ersten Meter sauber und hält auch in der Vertikalen die Linie perfekt. Seine Bewegungen sind flüssig, der Rhythmus passt. Kurz vor dem Ziel gerät er minimal in Rücklage, doch er korrigiert blitzschnell. Am Ende steht eine 50,25 für ihn zu Buche. Wie viel das wert ist, zeigt sich in in den nächsten Minuten.