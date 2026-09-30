Nach seinem Dreifach-Triumph bei Olympia in Bormio startet Franjo von Allmen (25) Ende November in die neue Saison. Der Berner will trotz des Hypes weiter ohne Druck fahren.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Franjo von Allmen bereitet sich nach Dreifach-Olympiasieg auf neue Saison vor

Er will trotz Ruhm keinen Druck zulassen und Erwartungen ignorieren

Saisonstart am 28. November in Copper Mountain mit Super-G

Matthias Dubach Leiter Reporter-Pool Blick Sport

Das Programm an der Swiss-Ski-Werbewoche ist für Franjo von Allmen (25) happig. Der Ski-Star eilt in Dübendorf ZH wie alle seine Kolleginnen und Kollegen von Termin zu Termin, um alle Wünsche der Verbandssponsoren zu erfüllen. Zwischendurch redet der Berner über die bevorstehende Saison. Es ist ein Winter, den von Allmen dank den traumhaften Tagen an den Winterspielen in Bormio als dreifacher Olympiasieger in Angriff nimmt.

Olympia in Bormio? Für von Allmen ist es eine Erinnerung, die ihm bis heute surreal vorkommt. «Wenn ich jetzt zurückschaue, fühlt es sich an, als ob ich im Kino gewesen wäre. Die Erinnerungen sind, als ob du auf einen Film zurückschaust», sagt der schnelle Mann aus Boltigen BE.

Neue Berühmtheit nach den goldenen Tagen von Bormio

Rasch macht von Allmen aber klar, dass er als Olympia-Gigant nichts von nun steigenden Erwartungen wissen will. «Ich muss überhaupt nichts», sagt er klipp und klar. «Ich muss niemandem etwas beweisen. Ich lasse mir keinen Druck machen, ich muss keine Erwartungen der Öffentlichkeit erfüllen.»

Mag sein, dass sich der Draufgänger weiterhin derart unbeschwert die Hänge runterstürzen wird wie bisher. Was sich aber tatsächlich änderte, egal ob von Allmen will oder nicht: Er ist spätestens mit seinem Dreifach-Coup von Bormio einer der bekanntesten Menschen in der Schweiz geworden.

«Ich lebe zwar noch genauso wie vorher, aber es sind sicher mehr Verpflichtungen dazu gekommen», schildert von Allmen und redet offen auch über die Schattenseiten. «Mein Privatleben ist mir wichtig, deshalb musste ich lernen, Nein zu sagen. Sicher gibt es manchmal Sachen, wo es bequemer wäre, nicht derart bekannt zu sein. Ihr wisst, was ich meine…» Nun ja, dass die Frohnatur gerne Party macht, ist kein Geheimnis.

Einen Von-Allmen-Start in Sölden wird es nicht geben

Von Allmens Saison startet am 28. November in Copper Mountain (USA) mit einem Super-G. Letztes Jahr wurde einst gemunkelt, dass sich das Speed-Ass in Zukunft womöglich mal an einem Weltcup-Riesenslalom versuchen könnte. Doch der Berner sagt, dass er beim traditionellen Saisonauftakt Ende Oktober mit dem Riesenslalom in Sölden (Ö) nicht wirklich starten werde. «Ich habe nicht mehr Riesenslalom trainiert als früher», sagt er über sein Techniktraining diesen Sommer. Thema erledigt.

Hingegen ist von Allmen äusserst ehrgeizig, an seiner Fahrweise in der Abfahrt und im Super-G zu feilen. Er weiss längst: Mit viel Risiko sind zwar jederzeit grandiose Siege drin, aber eben auch Nuller. «Blöd gesagt: Ich darf nicht vergessen, dass ich auch mit einer normalen Fahrt schnell sein kann», sagt er. Die richtige Mischung sucht von Allmen noch – deshalb legt sich der Speed-Gigant nun Ende September auch noch gar nicht auf seine Saisonziele fest.