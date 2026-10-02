Das «kleine Wunder» ist da! Die ehemalige Skifahrerin Marina Fischbacher ist erstmals Mama geworden.

Lynn Piubel

Grosses Glück abseits der Skipiste für Marina Fischbacher (31) und ihren Ehemann Florian: Das Paar ist erstmals Eltern geworden. Ihre Tochter Lena hat am 26. September das Licht der Welt erblickt. Für die ehemalige Skifahrerin beginnt damit ein völlig neues und aufregendes Kapitel.

«Willkommen auf der Welt, kleines Wunder. Ich liebe dich», schrieb Fischbacher zur Geburt ihrer Tochter unter den emotionalen Instagram-Beitrag. So liess sie ihre Follower an ihrem Baby-Glück teilhaben.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Unter ihrem Mädchennamen Marina Wallner feierte die nun frisch gebackene Mama 2013 ihr Weltcup-Debüt. 2017 raste sie im Slalom von Squaw Valley auf Rang sieben, ihr bestes Einzelresultat im Weltcup. Ein Jahr später ging für die Deutsche in Pyeongchang (Südkorea) sogar der Olympia-Traum in Erfüllung.

Immer wieder wurde Fischbacher während ihrer Karriere von Verletzungen ausgebremst. Zweimal musste sie sich von Kreuzbandrissen zurückkämpfen. Später wurde sie auch vom Pfeifferschen Drüsenfieber aus der Bahn geworfen.

Im März 2021 zog Wallner mit erst 26 Jahren einen Schlussstrich unter ihre Skikarriere. Im Mai 2025 heiratete sie Florian Fischbacher und nahm dessen Nachnamen an.