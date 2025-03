Michelle Gisin steckt in einer Karriere-Krise. Die 31-Jährige kämpft mit mentaler Erschöpfung und muss sich entscheiden, ob sie weitermachen oder ihre Karriere beenden möchte. Blick spricht vor den Rennen in La Thuile (It) mit ihr.

1/7 Dieses Bild hat man in diesem Winter viel zu oft gesehen: Michelle Gisin (31) unzufrieden im Ziel. Dennoch kämpfte sie sich durch. Foto: Sven Thomann

Mittwochnachmittag, Hotel Planibel in La Thuile (It). Draussen liest ein älterer Mann die «Gazzetta dello Sport». Einige Touristen schlurfen herum, auf den zwei alten Sesselliften ist kaum jemand zu sehen. Der Frühling hat auch im 800-Seelen-Dorf im Aostatal Einzug gehalten. Es scheint, als liege eine Ski-Müdigkeit in der Luft. Was bei Hobbyskifahrern normal ist, erstaunt im Fall von Michelle Gisin (31). Zwölf Jahre war sie, fast immer mit grosser Freude und ungebremster Leidenschaft, im Ski-Zirkus unterwegs. In diesem Winter ist vieles anders. Körperlich ist Gisin zwar so stark wie noch nie, doch der Kopf spielt nicht mit. Neben der Hotelbar nimmt sie sich Zeit für ein Gespräch.