Norweger auf Langlaufski Kann er einen Trick, den Ragettli nicht kann?

Birk Ruud zeigt einen neuen Trick in seiner Heimat in Norwegen. In Trondheim findet gerade die nordische WM statt. Darum springt Ruud mit Langlaufski über eine Schanze. Dabei zeigt er einen 1080! Ob er damit auch indirekt den Trick-König Andri Ragettli herausfordert?

Publiziert: vor 10 Minuten