Auf einen Blick SRF-Sendung zur Ski-WM startet holprig, steigert sich aber im Verlauf

Expertin Tina Weirather und Experten Beat Feuz und Marc Berthod überzeugen

Moderator Paddy Kälin führt souverän durch drei Sendungen zur Ski-WM

Daniel Leu Stv. Sportchef

Das fängt ja schlecht an! Als am vergangenen Mittwoch die Weltmeisterschaften so richtig losgingen und abends die Sendung «Alpine Ski-WM – Magazin» auf SRF ihre Premiere feierte, dachte man: Wenn das nur gut kommt. Angekündigt war die Sendung wie folgt: «Im täglichen Magazin wird das Geschehen des Ski-WM-Tags kompakt und unterhaltsam zusammengefasst.»

Doch das Schweizer Fernsehen fädelte quasi schon am ersten Tor ein, denn gleich zwei Dinge davon konnten sie zu Beginn nicht umsetzen: Zuerst blickte man nicht auf das Geschehen von heute zurück, sondern erst einmal auf den umstrittenen Team-Event des Vortags, quasi Schnee von gestern. Und unterhaltsam zusammengefasst war das definitiv auch nicht.

Die Sorge war daher gross, dass SRF einmal mehr ihr 08/15-Programm abspulen würde und die Sendungen in etwa so interessant sein könnten wie das künstliche Cheminéefeuer auf dem Bildschirm im Studio. Doch diese Befürchtungen waren grösstenteils unbegründet, denn nach dem Fehlstart legten die TV-Macher einen Steigerungslauf hin. Die Blick-Zwischenbilanz.

Gold

Im offiziellen Medaillenspiegel taucht das Fürstentum Liechtenstein nicht auf, doch hier bei uns erhält es eine Goldmedaille. Die SRF-Expertin Tina Weirather ist eine Wohltat. Mit einer kleinen Einschränkung: Es geht bei ihr in erster Linie nicht darum, was sie sagt, sondern wie sie es sagt, und da ist ihr Ländle-Dialekt in der Sympathie-Skala nicht zu schlagen.

Gold geht auch an die anderen beiden Experten Beat Feuz und Marc Berthod. Vor allem der Kugelblitz ist inhaltlich extrem stark und noch immer sehr nah an den aktiven Rennfahrern dran.

Silber

Mit kreativen Ideen ist es immer so eine Sache. Den einen gefallen sie, den anderen nicht. Man erinnere zum Beispiel nur an Frank Baumann alias – Achtung Wortspiel – Albert Wiler bei Olympia 1992 in Albertville. An dieser Ski-WM müssen alle Studiogäste mit einem Hammer einen Nagel mit möglichst wenigen Versuchen einschlagen. Dieses «Nageln», das seinen Ursprung in Österreich haben soll, mag für den einen oder anderen leicht anrüchig klingen, ist es aber nicht. Auch wenn Moderator Paddy Kälin am letzten Freitag zu Super-G-Weltmeister Marco Odermatt sagte, er habe «noch nie so gut genudelt wie heute».

Das Nageln ist eine gelungene Idee, weil es die Atmosphäre auflockert und es zeigt, dass Sportlerinnen und Sportler in allem, was sie machen, ehrgeizig und siegeshungrig sind.

Bronze

Manch einer muss jetzt tapfer sein, weil er diese Meinung nicht teilen wird, aber Moderator Paddy Kälin macht einen guten Job. Sowohl als Host bei den Live-Übertragungen als auch als Moderator im TV-Studio führt er souverän, sympathisch und stilvoll durch die Sendungen. Kein Vergleich zu seinem Kollegen …

Adabei

… Lukas Studer. Bevor das hier zum «Hau-den-Lukas» ausartet, zuerst noch die Erklärung, was das österreichische Wort Adabei gemäss Duden bedeutet: «Jemand, der überall dabei sein will, sich überall wichtig und dazugehörig fühlt.»

Wir zitieren hier gerne nochmals wie bei unserer TV-Kritik von Olympia in Paris, was Studer über sich selbst auf seiner Homepage sagt: «Dabei führe ich nicht nur Gespräche: Ich vermittle, fordere heraus, ordne ein, drücke auf die Tränendrüse oder streue den einen oder anderen Gag ein.»

Den einen oder anderen Gag einstreuen? Bisher Fehlanzeige. Und Studer fordert nicht heraus, er schläfert ein. Hat da einer bei seiner Selbsteinschätzung eventuell ein bisschen geflunkert?