DE
FR
Abonnieren

«Das ist sehr erstaunlich»
Odermatts fehlerhafter Lauf im Video

Marco Odermatt zeigt in Kvitfjell einen ungewöhnlichen Super-G-Auftritt.
Publiziert: vor 33 Minuten
Kommentieren
Die Highlights des Ski-Podcasts «Après-Ski» – Folge 32
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen