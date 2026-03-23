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Super-G in Kvitfjell: Fehlerhafter Lauf von Marco Odermatt
«Das ist sehr erstaunlich»
Odermatts fehlerhafter Lauf im Video
Marco Odermatt zeigt in Kvitfjell einen ungewöhnlichen Super-G-Auftritt.
Publiziert: vor 33 Minuten
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