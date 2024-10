Lara Gut-Behrami freut sich zwar auf den Saisonauftakt, hat aber einen sehr komplizierten Monat hinter sich. Sie war müde, krank und hatte Schmerzen. Foto: keystone-sda.ch 1/6

Mathias Germann Reporter Sport

Keine hat in Sölden häufiger gewonnen als Lara Gut-Behrami (33) – dreimal. Und als sie vor einem Monat vom guten Training in Südamerika schwärmte, ihren neuen Kondi-Coach Flavio di Giorgio lobte («Er hat meinen Horizont erweitert) und laut über Olympia 2026 nachdachte, schien alles in Butter. Und jetzt? Gut-Behrami betritt bei der Head-Pressekonferenz in Sölden die Bühne – und vieles ist anders.

«Ich habe Lust, Rennen zu fahren. Aber es wird immer komplizierter und es kommen Gedanken auf, ob das noch Sinn macht», sagt sie. Natürlich: Wenn sie alte Videoschnipsel ihrer Rennen des letzten Winters sehe, wisse sie, wieso sie alles mache. «Ich geniesse den Sommer. Aber im Winter muss ich mich fast quälen», sagt die Ski-Königin aus dem Tessin. Was ist passiert? In einer kleinen Medienrunde klärt sie auf.

Lara Gut-Behrami, was ist im letzten Monat genau passiert?

Gut-Behrami: Er war kompliziert, ich hatte kleine Rückschläge.

Welche?

Ich war krank, hatte Schmerzen und war beim Chirurgen.

Haben Sie daran gedacht, auf Sölden zu verzichten?

(Überlegt lange) Als ich mein Knie nicht strecken konnte, habe ich nicht ans Rennenfahren gedacht. Aber an einen Verzicht auch nicht.

Bei unserem letzten Gespräch vor einem Monat waren Sie noch sehr zufrieden.

Genau an jenem Nachmittag wurde ich krank. Eine heftige Grippe. Ich lag eine Woche lang im Bett, konnte vier Tage nichts essen.

Wie gross waren die Auswirkungen?

Ich habe viel Muskelmasse verloren. Und dann kamen Schmerzen, weil das Knie nicht mehr stabil war. Ich habe fast drei Wochen nichts machen können. Dazu kommt noch etwas anderes.

Was?

Die letzte Saison war sehr anstrengend, ich hatte nicht mehr viel Energie. Ich weiss, das tönt verrückt, aber das merke ich immer noch. Ich hoffe, dass es besser wird. Das Wichtigste ist, gesund zu sein – körperlich und mental.

Wie blicken Sie auf den Saisonauftakt am Samstag?

Vielleicht fühle ich mich dann auf einmal parat. Aber momentan bin ich bei 90 Prozent. Danach habe ich aber einen Monat Zeit, um den Rückstand aufzuholen. Ich darf mich nicht verunsichern lassen – bis März gibt es noch viele Rennen.

Sie stehen vor ihrer 17. Weltcupsaison. Wo holen Sie die Motivation dafür, immer weiterzumachen?

Im Sommer bin ich entspannt. Aber im Winter brauche ich eine gewisse Aggressivität, um mich zu überwinden. Es sind nicht die schönsten Gefühle – auch sie sind nötig, um mich zu überwinden. Ich kann nicht mit 90 Prozent fahren.

Wie anstrengend ist das?

Es braucht viel Energie. Und ich merke, dass mich dies langsam auffrisst. Ich fahre gerne Ski und Rennen, aber irgendwann wird die mentale Belastung zu gross.

Um vorne mitzumischen, brauchen Sie den Druck?

Ja. Und er wird immer grösser. Ohne diesen Druck, den ich mir selber mache, kann ich nicht funktionieren. Mit 20 ist das einfacher, ganz anders. Man geniesst es, die Welt zu bereisen und Ski zu fahren. Mit 33 ist man viel erwachsener.

Sie stehen an einem anderen Punkt im Leben.

Und da kommen andere Gedanken auf. Ich habe mir ein wunderschönes Leben neben dem Skifahren geschaffen – irgendwann will ich dieses voll geniessen.

Haben sich Ihre Pläne betreffend Olympia 2026 geändert?

Ich will nicht jeden Monat sagen, ob ich weiterfahre oder nicht. Ich hätte es gerne, wenn ich nicht jedes Mal darüber sprechen müsste – es ist mühsam. Ich plane nicht für Cortina, sondern für Sölden. Da werde ich mein Bestes geben und danach trainieren, um meinen Rückstand aufzuholen.

