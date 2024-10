In der Türkei entspannt es sich am besten

Jan-Niklas Reinhardt Social Media Manager

Manchmal will man Ferien machen und dabei etwas erleben. Wandern, Sightseeing, Shoppen, Sport, Ski fahren – irgendetwas. Manchmal will man aber einfach nichts machen, ausser essen, schlafen, entspannen, vielleicht noch den ein oder anderen Aperol Spritz dazu trinken. Genau das wollte ich im September machen: Ein ereignisreicher und anstrengender Sommer lag hinter mir, die Batterien mussten dringend für den Jahresendspurt aufgeladen werden. Da gibts wenig, was sich so gut eignet wie ein Trip in die Türkei.

Sonne, Strand, Meer, tolles Essen: Das alles findet man in Belek. Wer schon einmal vor Ort war, weiss, dass sich in einigen Ecken Hotel an Hotel reiht. Gegenseitig versucht man, sich zu überbieten – mit fünf oder mehr Sternen, Wasserrutschen oder All-Inklusive-Angeboten. Als Tourist ein Leichtes, sich im Dschungel der Luxusdestinationen zu verlieren. Für mich umso dankbarer, dass frühzeitig feststand, welches Hotel ich beziehen konnte.

Das «Rixos Park Belek» bietet gleich mehrere Highlights

Die Rixos Hotel Group ist nicht nur in Ländern wie Kroatien, Russland und der Arabischen Emirate vertreten, in der Türkei gibt es gleich 13 Standorte. Eines davon, das Rixos Park Belek, in dem ich meine Ferien verbracht habe, trumpft nicht nur mit seinem Standort auf. Direkt am Meer gelegen, bietet es Strandzugang, einen All-Inklusive-Service, einen grossen Outdoorpool, unterschiedliche Angebote zum Zeitvertreib und mehrere exklusive À-la-carte-Restaurants. Ausserdem ist der Zugang zum «Land of Legends», einem riesigen Freizeitpark mit Fokus auf Wasservergnügen, für Hotelgäste inbegriffen.

Luxus pur in Belek

Die Ferien starteten für mich nach einem kurzweiligen Flug von Zürich nach Antalya mit einer kleinen Überraschung: Ein Shuttle-Service zum Hotel war angekündigt. Dass ich aber in einem Luxusvan nach Belek kutschiert wurde und mich dabei wie ein kleiner Popstar fühlen durfte, hat meinem Ego ein bisschen geschmeichelt. Gebe ich zu. Das Gefühl von Luxus war aber kein leerer Vorgeschmack, im Gegenteil. Bereits beim Check-in war ich überfordert ob der Grösse des Hotelgeländes. Die Übersichtskarte gleicht auf den ersten Blick eher der eines Vergnügungsparks. Das Wichtigste: Pool, Meer und Restaurants sind in bequemer Gehdistanz. Für die Bungalows und weiteren Poolareas gibt es einen bequemen Shuttle-Service per Golfkart – auch ein Erlebnis.

Mein Vorhaben, einfach abzuschalten und nichts zu machen, funktionierte perfekt. Den ersten Nachmittag verbrachte ich auf einer Liege mit einem Buch, einigen Kaltgetränken und genügend Schlaf. Und weil so viel Nichtstun natürlich hungrig macht, herrschte bei mir riesige Freude über das äusserst üppige «All you can eat»-Buffet. Von frischer Rohkost über Salate und unterschiedlichen Hauptgängen bis zu einer riesigen Dessert- und Frucht-Auswahl: Mir stellte sich die Qual der Wahl. Und zu meiner freudigen Überraschung gab es trotz der doch eher fleischlastigen türkischen Küche eine grosse und abwechslungsreiche Auswahl für Vegetarier. Zu bemängeln blieb einzig: Die Auswahl war fast zu gross für die Magenkapazität – das spricht wohl Bände.

Die Zimmereinrichtung vermittelt Charme. Nicht hypermodern, aber sauber und grundsätzlich elegant. Der wunderbare Blick aufs Meer, den ich hatte, ist natürlich nicht in jedem Zimmer vorhanden, fungierte in diesem Kontext allerdings als berühmte Kirsche auf der Torte. Generell strahlt das Rixos Park Hotel mit seiner Einrichtung und Architektur jederzeit Eleganz und Luxus aus – keinen zu aufgesetzten und prunkvollen, sondern einen, der einem eine gewisse Zufriedenheit vermittelt.

Gutes Essen im Überfluss

Das Frühstücksbuffet muss sich im Vergleich zum Abendessen keineswegs verstecken. Die Auswahl ist auch hier riesig und das Essen von guter Qualität. Zusätzlich zu den Buffets gibt es drei spezielle Restaurants, die man aber jeweils zusätzlich bezahlen muss. Ich habe mich während meines Aufenthalts für das italienische entschieden – und der Unterschied zum Buffet war dann doch noch mal deutlich. Eine intime Atmosphäre, sehr aufmerksames Personal und – ohne zu übertreiben – wirklich sehr gutes Essen.

Natürlich war die Freundlichkeit aber nicht nur beim Personal in den exklusiven Restaurants äusserst ausgeprägt. Egal ob Kellner, Barpersonal im Beachclub, Zimmerpersonal, Animateure: Jeder hatte ein Lächeln aufgesetzt. Jeder gab einem das Gefühl, dass man in den Ferien ist und wirklich nichts selbst machen muss, ohne dass man sich – und da bin ich grundsätzlich empfindlich – zu wichtig vorkommt. Und auch wenn die Englischkenntnisse nicht überall immer ausgeprägt waren – die Kommunikation funktionierte doch irgendwie immer.

«Land of Legends» – vor allem für Familien ein Highlight

Im Rahmen der Ferien war ein Aufenthalt im angesprochenen «Land of Legends» inbegriffen. Wenn man in der Nähe des Europa Parks wohnt, ist man, was Freizeitparks angeht, natürlich grundsätzlich eher verwöhnt, das «Land of Legends» trumpft aber mit seinem Fokus auf den Wasserspass auf. Vor allem für Familien mit Kindern sind die zahlreichen Wasserrutschen und Wasserbahnen ein Highlight. Auch kulinarisch hat der Park einiges zu bieten, egal, ob für den grossen oder kleinen Hunger. Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass in dem Vergnügungspark weiterhin täglich Delfinshows geboten werden. Rein aus moralischer Sicht überlegt man sich zweimal, ob man an den Wasserbecken vorbeigehen soll. Zusätzlich zu den Shows können Besucher und Besucherinnen auch selbst zu den Delfinen ins Wasser und sie zusammen mit einem Tiertrainer berühren und streicheln. Bei der Schlange, die sich am Tag meines Besuchs vor dem Becken bildete, wurde selbst ich schon nervös, zweifelhaft, dass es sich für die Tiere um eine Spassveranstaltung handelt. Zusätzlich zu dem Park gibt es dort eine riesige Shoppingmall, eine künstliche Shoppingoase, die sich nach dem Vorbild Dubai aus der sonst eher kargen Landschaft erhebt. Grundsätzlich ein Tagesausflug, der sich lohnt und einen wunderbaren Kontrast zum Hotelalltag gibt. Die Hin- und Rückfahrt dauert jeweils rund eine halbe Stunde und wird vom Hotel grosszügig in Reisebussen organisiert.

Nächster Ferientrip? Ab in die Türkei

Ich habe vier Tage im Rixos Park Hotel in Belek verbracht. Vier Tage voller Entspannung, Sonne und Luxus. Genau das, was ich mir versprochen hatte, und in einigen Aspekten sogar noch mehr. Das gesamte Resort bietet einem einen wunderbaren Ort, erholsame All-Inklusive-Ferien zu verbringen – ob für Familien, Paare oder Einzelreisende. Die verschiedenen Sportaktivitäten und Unterhaltungsangebote und auch der inkludierte Zugang zum «Land of Legends»-Themenpark verhindern das Aufkommen potenzieller Langeweile. Eintönigkeit kann auch beim Essen wirklich nicht aufkommen, dafür ist die Auswahl zu gross und zu gut. Wer dem ganz grossen Ansturm ausweichen möchte, dem ist ein Aufenthalt in der Nebensaison, etwa im September, zu empfehlen. Und wer grundsätzlich einfach schöne Ferien verbringen möchte, dem ist ein Aufenthalt im Rixos Park Hotel in Belek zu empfehlen.