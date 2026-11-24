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Copper Mountain: Schweizer reisen im eiskalten Bus zum Training
-13 Grad in Copper Mountain
Schweizer reisen im eiskalten Bus zum Training
Die Swissski-Stars müssen in Colorado frieren! Zum Training geht es im offensichtlich unbeheizten Bus – und das bei frostigen Minustemperaturen.
Publiziert: vor 7 Minuten
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Sven Thomann
und
Tim Oppliger
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