Die Siegesserie von Lucas Pinheiro Braathen ist gerissen: Im Slalom von Gurgl fädelt der Brasilianer kurz nach seinem Start ein. Trübsal bläst der 26-Jährige im Ziel aber nicht – während seine früheren Teamkollegen aus Norwegen den Ton angeben.

Joël Hahn Redaktor Sport

Es hätte der nächste Eintrag in die Geschichtsbücher werden sollen. Nach seinen Triumphen in Sölden (Ö) und Levi (Fin) jagt Lucas Pinheiro Braathen in Gurgl (Ö) den dritten Sieg in Serie zum Saisonstart – ein Kunststück, das bei den Männern bisher einzig Bode Miller (49) 2004 gelang. Doch die Serie des Brasilianers endet abrupt.

Mit Startnummer 3 stürzt sich der 26-Jährige in den Hang, fädelt aber schon nach wenigen Fahrsekunden im oberen Teil ein. Typisch Braathen nimmt er das frühe Out sportlich: Statt geknickt neben der Piste stehenzubleiben, fährt er bis ins Ziel hinunter, gibt dort einmal mehr den geborenen Showman und lässt sich von den Fans feiern, als hätte er soeben eine Bestzeit aufgestellt.

Auch gegenüber SRF gibt er sich gefasst: «Ich hatte ein richtig gutes Gefühl. Aber im Slalom gibt es keinen Spielraum. Bei diesen Schneeverhältnissen muss das Timing stimmen – und ich war zu früh.» Die schwierige Bodensicht will er nicht als Ausrede gelten lassen, diese sei für alle gleich. «Eine Niederlage ist eine Möglichkeit zu lernen. Sie soll das Fundament für den Erfolg in den nächsten Rennen sein», sagt Braathen und hakt den Nuller sofort ab.