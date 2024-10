Startet im kommenden Winter bei keinem Rennen: Niels Hintermann. Foto: keystone-sda.ch 1/2

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Hiobsbotschaft aus dem Schweizer Skilager. Niels Hintermann (29) verpasst die komplette nächste Saison. Damit wird der Speed-Spezialist auch bei der Weltmeisterschaft in Saalbach/Hinterglemm (Ö) im Februar nicht am Start stehen.

Was ihn genau zu diesem Schritt zwingt, ist der Medienmitteilung von Swiss-Ski nicht zu entnehmen. Es ist lediglich die Rede von «gesundheitlichen Gründen». Auf einer Pressekonferenz am Mittwochnachmittag wird Hintermann genauer über seinen Gesundheitszustand informieren. Erst im Februar hatte der Zürcher bei der Abfahrt in Kvitfjell (No) seinen dritten Weltcupsieg gefeiert. Ansonsten war seine Saison eher durchzogen, er fuhr lediglich viermal in die Top 10. In seiner Karriere stand er bisher siebenmal auf dem Podest.

Eine ganze Saison zu verpassen, ist nichts Neues für Hintermann. Schon im Winter 2017/18 bestritt er kein einziges Rennen. Damals zwang ihn eine Schulterverletzung zur Pause.