Die Online-Plattform Ricardo.ch feiert ihr 25-jähriges Jubiläum mit einer Charity-Auktion von Sport-Memorabilien. Marco Odermatt gibt dafür seine Siegerskis von Bormio 2022 her, F1-Pilot Valtteri Bottas seinen Rennanzug von Barcelona.

1/5 Marco Odermatt hatte 2022 in Bormio gut lachen: Er dominiert den Super-G in grandioser Manier. Foto: Sven Thomann

Es war eine Machtdemonstration der besonders eindrücklichen Art, als Marco Odermatt (27) nach Weihnachten 2022 in Bormio zu einem grandiosen Super-G-Sieg donnert. Selbst der Ausnahmekönner selber sagte danach über den wilden Ritt auf der pickelharten Stelvio: «Eine perfekte Fahrt, die ich aber wohl nie mehr so hinkriege!»

Warum die Rückblende auf Odermatts damaligen Bormio-Sieg? Weil Odermatt jetzt die originalen Rennski aus diesem Rennen vor zwei Jahren für eine Versteigerung freigibt.

Die Online-Plattform Ricardo.ch feiert sein 25-jähriges Bestehen und inszeniert deshalb am Montag (ab 8 Uhr) die Versteigerung besonderer Sport-Erinnerungsstücke.

Auch ein Original-Rennanzug von Sauber-Pilot Bottas ist zu haben

Die Bormio-Siegeslatten von Odermatt werden zum Meistbietenden oder zur Meistbietenden inklusive Autogramm kommen. Der Erlös hingegen kommt Ricardo-Charity-Partner «A Million Dreams» zugute, die Organisation hilft mit, Träume von benachteiligten Menschen wahr werden zu lassen.

Eine zweite Auktion im selben Stil betrifft die Formel 1. Genauer: Kick-Sauber-Pilot Valtteri Bottas (35), der das Team Ende Saison verlassen wird, stellt seinen Rennanzug aus dem diesjährigen Barcelona-GP zur Verfügung. Wer sich die Arbeitskluft des Finnen ersteigert, bekommt auch gleich noch einen Termin am Sauber-Sitz in Hinwil ZH dazu. Bottas selber wird den Rennanzug am 12. oder 13. Dezember übergeben.

Der Erlös aus der F1-Auktion geht an einen weiteren Ricardo-Charity-Partner, der gleichzeitig auch mit dem Sauber-Team zusammenarbeitet: Die weltweit tätige Kinderrechtsorganisation Save the Children.

Die Auktionen der Odermatt-Skis und des Bottas-Anzugs laufen bei Ricardo bis Sonntag, 24. November (20 Uhr).