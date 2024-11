1/5 Valtteri Bottas fährt seit 2022 für das Team aus der Schweiz. Foto: Lukas Gorys

Nun ist es offiziell: Das Sauber-Team wird mit einem neuen Fahrer-Duo in die Formel-1-Saison 2025 starten. Der Finne Valtteri Bottas (35) und der Chinese Guanyu Zhou (25) wurden am Mittwochmorgen mit zwei Mitteilungen vom Rennstall verabschiedet. Beide fuhren seit 2022 für Sauber.

Die Bilanz des Duos ist dürftig: Bottas wurde 2022 mit 49 WM-Punkten immerhin noch Zehnter. Letztes Jahr war es dann noch Platz 15 mit zehn Zählern. Zhou wurde zweimal mit je sechs Punkten 18. 2024 stehen beide noch mit leeren Händen da. Ihnen bleiben noch drei Rennen in Las Vegas, Katar und Abu Dhabi, um die totale Nullnummer abzuwenden.

Trotzdem werden sie vom Team mit positiven Worten verabschiedet. «Valtteri war eine wichtige Kraft im Team. Er hat seinen Teamkollegen und das Team mit seiner Erfahrung, seinem Enthusiasmus, seinem technischen Wissen und seinem Kampfgeist vorwärtsgebracht», heisst es über Bottas. Wo der zweifache Vize-Weltmeister mit Mercedes seine Zukunft sieht, will er nicht verraten: «So eine Situation ist natürlich nicht einfach. Aber ich werde immer einen Teil des Teams in meinem Herzen tragen. Wir werden sehen, was die Zukunft für uns beide bereithält.»

Bottas verkündet danach in den sozialen Medien ein Abschiedsvideo mit dem ihm eigenen Humor. «Ihr habt wohl schon gesehen, dass ich 2025 nicht mehr bei Sauber fahren werde. (...) Wenn sich eine Türe schliesst, öffnet sich eine andere. Und ich bin sehr gespannt darauf, was als nächstes folgt», sagt der Finne und enthüllt ganz zum Schluss der Botschaft, dass er nur in Unterhosen vor der Kamera steht.

Zur Trennung von Zhou schreibt Sauber: «Er hat mit Valtteri ein starkes Duo gebildet. Ein guter Mix aus Jugend und Erfahrung. Er hat eine steile Lernkurve und wurde so zu einem verlässlichen Fahrer.»

Neuer Fahrer vorgestellt

Wer nächstes Jahren neben dem Deutschen Nico Hülkenberg (37) im zweiten Sauber sitzt, wird schon wenig später verkündet. Wie erwartet stösst der Brasilianer Gabriel Bortoleto (20), aktuell Leader in der Formel 2, zum Rennstall. Mit dem Fahrer-Duo werde man «eine ausgewogene Mischung aus Erfahrung und Jugend aufweisen», heisst es in einer entsprechenden Medienmitteilung.

Bortoleto habe bereits in den Nachwuchskategorien bewiesen, «dass er das Zeug zum Siegfahrer hat», wird Teamchef Mattia Binotto zitiert. «Gemeinsam mit Gabriel sind wir auf dem Weg zum Erfolg und werden uns zu einer vereinten Kraft entwickeln, um eine neue Ära für Audi im Motorsport zu gestalten.»

Bortoleto selber ist «unglaublich dankbar für die Chance, die mir das Team gegeben hat, und für die Möglichkeit, mit einem erfahrenen Fahrer wie Nico zusammenzuarbeiten.» Er möchte nicht nur einfach ein Mitglied sein, «sondern mit diesem ehrgeizigen Projekt wachsen und die Spitze des Motorsports erreichen».