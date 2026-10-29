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Weckt Erinnerungen an Russis Schlager-Sünde
Ski-Elch trällert «W. Nuss vo Bümpliz»

Als Atle Lie McGrath bei Felix Neureuther den Patent-Ochsner-Hit «W. Nuss vo Bümpliz» anstimmt, wird im «APRÈS-SKI»-Podcast Bernhard Russis eigene musikalische Vergangenheit zum Thema.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Bernhard Russi und Marcel W. Perren
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Mehr vom Ski-Podcast «Après-Ski»
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«APRÈS-SKI»
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