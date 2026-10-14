Der Ski-Weltcup in Alta Badia in Südtirol ist für seine technisch anspruchsvolle Strecke bekannt. Nun erhält das Traditionsrennen eine neue Note: Der Herren-Slalom wird erstmals als Nachtrennen ausgetragen.

Darum gehts Alta Badia trägt vom 20. und 21. Dezember Weltcuprennen der Männer aus

Gran Risa: Erstmals folgt dem Riesenslalom ein Nachtslalom

FIS, FISI und OK prüften die Piste unter Flutlicht

Fabienne Kleinhenz

Seit 1985 ist die legendäre Piste in den Dolomiten schon Teil des Weltcup-Kalenders. Dabei ist sie vor allem für die technischen Herausforderungen im Riesenslalom bekannt. Am 20. und 21. Dezember richten sich dieses Jahr wieder alle Augen der Ski-Fans auf die Strecke im Südtirol, doch dieses Mal gibts eine Premiere: Zusätzlich zum Riesenslalom der Männer auf der Gran Risa am Sonntag steigt am Montag ein Nachtslalom.

Die Vorbereitungen laufen schon auf Hochtouren. In den vergangenen Tagen hat ein Treffen zwischen dem Organisationskomitee und den Verantwortlichen der FIS stattgefunden. Teil davon war auch die Inspektion der Strecke unter Flutlicht am Abend. Anwesend waren Vertreter der FIS, des italienischen Wintersportverbandes FISI und die Organisatoren.

Damit werden unsere Slalom-Spezialisten Loïc Meillard, Tanguy Nef und Co. bald vor der spektakulären Kulisse der Dolomiten unter dem Sternenhimmel die knapp 190 Höhenmeter den Hang hinunter rasen.