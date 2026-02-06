DE
FR
Abonnieren
Foto: Blick

Alles zur Ski-Saison
APRÈS-SKI – der Skipodcast der Schweiz

Im APRÈS-SKI-Podcast bespricht Blick-Reporter Marcel W. Perren mit Experten die heissesten Entwicklungen im Alpin-Zirkus. Der Kapitän im Ski-Experten-Team von Blick ist Abfahrts-Altmeister Bernhard Russi (76, Weltmeister 1970, Olympiasieger 1972).
Publiziert: vor 51 Minuten
Kommentieren
RMS_Portrait_AUTOR_1182 (1).JPG
fabio-schmid-blick.jpeg
Marcel W. Perren und Fabio Schmid

Marcel W. Perren nimmt die Hörer und Hörerinnen mit hinter die Kulissen des internationalen Ski-Zirkus. Gemeinsam mit Experten werden die spannendsten Rennen, überraschende Podestplätze und die heissesten Entwicklungen abseits der Piste besprochen. Mit Insiderwissen und Hintergrundstories liefert der Podcast genau das, was Ski-Fans wirklich interessiert.

An der Spitze des Teams steht Bernhard Russi, Abfahrts-Altmeister, Weltmeister von 1970 und Olympiasieger von 1972. Mit seinem Know-how und seinen Anekdoten bringt Russi jede Folge zum Leben. APRÈS-SKI verbindet fundierte Analysen mit unterhaltsamen Geschichten aus der Welt des Skisports – perfekt für alle, die den Sport hautnah erleben wollen, ohne selbst die Piste runterzusausen.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen