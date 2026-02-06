APRÈS-SKI – der Skipodcast der Schweiz

Marcel W. Perren nimmt die Hörer und Hörerinnen mit hinter die Kulissen des internationalen Ski-Zirkus. Gemeinsam mit Experten werden die spannendsten Rennen, überraschende Podestplätze und die heissesten Entwicklungen abseits der Piste besprochen. Mit Insiderwissen und Hintergrundstories liefert der Podcast genau das, was Ski-Fans wirklich interessiert.
An der Spitze des Teams steht Bernhard Russi, Abfahrts-Altmeister, Weltmeister von 1970 und Olympiasieger von 1972. Mit seinem Know-how und seinen Anekdoten bringt Russi jede Folge zum Leben. APRÈS-SKI verbindet fundierte Analysen mit unterhaltsamen Geschichten aus der Welt des Skisports – perfekt für alle, die den Sport hautnah erleben wollen, ohne selbst die Piste runterzusausen.
