APRÈS-SKI – der Skipodcast der Schweiz

Im APRÈS-SKI-Podcast bespricht Blick-Reporter Marcel W. Perren mit Experten die heissesten Entwicklungen im Alpin-Zirkus. Der Kapitän im Ski-Experten-Team von Blick ist Abfahrts-Altmeister Bernhard Russi (76, Weltmeister 1970, Olympiasieger 1972).

Marcel W. Perren nimmt die Hörer und Hörerinnen mit hinter die Kulissen des internationalen Ski-Zirkus. Gemeinsam mit Experten werden die spannendsten Rennen, überraschende Podestplätze und die heissesten Entwicklungen abseits der Piste besprochen. Mit Insiderwissen und Hintergrundstories liefert der Podcast genau das, was Ski-Fans wirklich interessiert.

An der Spitze des Teams steht Bernhard Russi, Abfahrts-Altmeister, Weltmeister von 1970 und Olympiasieger von 1972. Mit seinem Know-how und seinen Anekdoten bringt Russi jede Folge zum Leben. APRÈS-SKI verbindet fundierte Analysen mit unterhaltsamen Geschichten aus der Welt des Skisports – perfekt für alle, die den Sport hautnah erleben wollen, ohne selbst die Piste runterzusausen.