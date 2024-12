1/2 Lara Gut-Behrami fährt am Donnerstag im Abfahrts-Training in einer eigenen Liga. Foto: keystone-sda.ch

Andrea Cattani Redaktor Sport

Wie schon am Mittwoch bleiben die Top-Plätze in Beaver Creek (USA) auch beim zweiten Abfahrts-Training am Donnerstag für die Italienerinnen reserviert – und für Lara Gut-Behrami. Die 33-jährige Tessinerin, die am Vortag noch die zweitbeste Zeit hinlegte, fährt am Donnerstag gar komplett in einer eigenen Liga.

Über eine halbe Sekunde (+0.67) nimmt Gut-Behrami bei perfekten Bedingungen ihrer stärksten Konkurrentin, der Weltcup-Rückkehrerin Sofia Goggia (32, It), ab. Hinter den beiden Altmeisterinnen fährt mit Marta Bassino eine weitere Italienerin die drittschnellste Zeit.

Die übrigen Schweizerinnen suchen hingegen noch nach der Form für die Speed-Rennen vom Samstag (Abfahrt) und Sonntag (Super-G). Nach Gut-Behrami ist Michelle Gisin auf Rang 17 die zweitbeste Schweizerin (+1.84). Dahinter folgen Delia Durrer (Platz 19), Joana Hählen (21), Priska Ming-Nufer (26) und Jasmina Suter (31). Noch mehr Rückstand eingefahren haben im zweiten Training Corinne Suter (+ 3.96) und Stephanie Jenal (+ 4.46).