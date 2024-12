Für Ski-Fans gibts was auf die Ohren. Im neuen Ski-Podcast «Après-Ski» diskutiert Blick-Reporter Marcel W. Perren mit illustren Gästen über alles, was auf und rund um die Pisten passiert.

1/6 Marcel W. Perren ist Gastgeber des neuen Blick-Ski-Podcasts «Après-Ski». Foto: Sven Thomann

«Ursachenforschung zu Marco Odermatts drittem Riesenslalom-Ausfall in Serie. Du sagst, er hätte sich mit einem vierten oder fünften Rang zufriedengeben müssen», sagt Blick-Ski-Reporter Marcel W. Perren zu Bernhard Russi. «Odermatt ist ein Winnertyp – wieso sollte er plötzlich mit einem vierten oder fünften Rang zufrieden sein?»

Eine Aussage, die hinterfragt wird und schon ist die Diskussion im «Ski-Talk» lanciert. Seit Jahren erfreut sich das Format grosser Beliebtheit, nun bekommt er ein zusätzliches Gesicht. Gleicher Inhalt, anderer Name: Als «Après-Ski – der Skipodcast der Schweiz» gibts die Sendung ab sofort in voller Länge auf die Ohren.

«Es ist eine tolle Nachricht für alle Ski-Fans. Mit ‹Après-Ski› bekommt das stärkste Sportportal der Schweiz einen Podcast, der sich ausschliesslich mit der bunten Welt des Skisports beschäftigt», freut sich Emanuel Gisi, Head of Sports Blick. Dieser ist ein 360°-Format und «punktet als reines Audio-Produkt genauso wie auf Social Media und als Video-Content auf Blick, wo der Ski-Talk von Host Marcel W. Perren bereits seit Jahren für viel Aufmerksamkeit sorgt.»

6:03 Russi warnt vor Speed-Comeback: «In der Abfahrt ist man in Todesgefahr»

«Perren, der seit 20 Jahren für Blick den Ski-Weltcup begleitet, empfängt regelmässig illustre Gäste, um über Marco Odermatt, Lara Gut-Behrami und Co zu diskutieren, um fachzusimpeln und über denkwürdige Anekdoten aus alten Zeiten zu reden», so Gisi weiter.

Das Expertenteam wird von der Schweizer Legende Bernhard Russi angeführt. Der Abfahrts-Weltmeister und -Olympiasieger kennt den Skisport in- und auswendig, liefert Analysen und spannende Anekdoten. In der neuesten Folge erzählt Russi von einem Abendessen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Du willst wissen, wieso es dazu kam und warum die beiden am Ende auf dem Rücken lagen? Dann hör jetzt in den Podcast rein. Du findest ihn auf allen gängigen Plattformen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos