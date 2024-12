Lindsey Vonn steht vor der Rückkehr in den Weltcup. Auf Instagram lässt sie ihre Fans an ihrem Weg teilhaben. Und gibt einen Einblick, wie es ihr geht und was ihre Ansprüche sind.

1/10 Lindsey Vonn blickt in Richtung Rückkehr in den Weltcup. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Lindsey Vonn ist seit dem Wochenende wieder für den Weltcup startberechtigt

Sie gibt einen Einblick in ihren Comeback-Prozess

Obwohl es negative Stimmen gibt, ist Vonn zufrieden, wie es läuft

Lindsey Vonn (40) ist zurück. Am vergangenen Wochenende ist sie bei den FIS-Rennen in Copper Mountain (USA) auf die Ränge 24 und 27 (Abfahrt) sowie 24 und 19 (Super-G) gefahren – solide Resultate.

«Ich weiss, dass alle über mein Comeback gesprochen haben und es war bisher eine erstaunliche Reise», meldet sich die Amerikanerin in einem Instagram-Video zu Wort.

Sie habe mitbekommen, «dass viele Leute gesagt haben, ich sei langsam gewesen», sagt sie. «Aber ich fand es eigentlich erstaunlich.» Immerhin hat Vonn mit den Resultaten ihre FIS-Punkte unter 80 gedrückt – und ist damit wieder im Weltcup startberechtigt. «Das letzte Wochenende war also ein Erfolg.»

«Niveau beim Skifahren ist genau richtig»

In den Trainings habe sie sich zuletzt mit ihren amerikanischen Teamkolleginnen und Fahrerinnen aus der ganzen Welt gemessen. «An manchen Tagen habe ich die Trainingsläufe gewonnen, an manchen nicht», verrät sie und ist sich bewusst, dass sie nach sechs Jahren ohne Rennen noch einiges zu tun hat. Dennoch sagt Vonn: «Mein Niveau beim Skifahren ist genau richtig.»

Auch wenn Vonn zugibt, dass sie gerne in Beaver Creek (USA) gestartet wäre, muss die Weltcup-Rückkehr noch warten. «Ich habe meine Punkte nicht rechtzeitig bekommen», begründet sie. Und fügt an: «Und bin auch noch nicht wirklich bereit.» Deswegen nimmt sie die Birds of Prey «nur» als Vorfahrerin unter die Ski. Das hat sie vor dem ersten Training gemacht und wird sie auch vor der Abfahrt am Samstag (19 Uhr) tun. «Das wird ein guter Test für mich, um zu sehen, ob ich den nächsten Schritt machen kann», ist Vonn überzeugt.

Vonn hält Erwartungen niedrig

Gleichzeitig kann sie so sehen, wie ihr Körper mit der Belastung zurechtkommt. «Ich versuche, meine Erwartungen niedrig zu halten, weil ich nicht weiss, was passieren wird.» Ihr Knie mit der Prothese bereite ihr bisher keine Probleme. Es halte sich «erstaunlich gut», meint Vonn. «Ich habe keine Schmerzen und keine Schwellungen.»

Trotzdem werde sie alles Schritt für Schritt nehmen. «Und wenn ich bereit bin, werde ich an einem Weltcup-Rennen teilnehmen.» Voraussichtlich dürfte das schon bald der Fall sein. Vonn peilt die beiden Super-Gs in St. Moritz GR kurz vor Weihnachten an.

