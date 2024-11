Das Schweizer Frauen-Team bleibt an der Curling-EM in Lohja im Süden Finnlands auch nach sechs Spielen makellos. Die Equipe um Skip Silvana Tirinzoni siegt gegen die Türkei 10:4.

Skip Silvana Tirinzoni mit höchster Konzentration bei der Steinabgabe. (Archivbild) Foto: Frank Gunn

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Schweizer Curlerinnen um Skip Silvana Tirinzoni holt im sechsten EM-Spiel den sechsen Sieg.

Nach zwei Niederlagen zum Auftakt reihte die Türkei zuletzt drei Erfolge aneinander. Den Aufschwung der Südosteuropäerinnen erstickt das Schweizer Quartett gleich zu Beginn im Keim. Bereits nach drei Ends steht es 7:0. In der Folge kommt keine Spannung mehr auf. Nach dem achten End und zwei weiteren Punkten für die Schweiz geben die Türkinnen auf.

In der siebten Runde treffen die Titelverteidigerinnen vom CC Aarau am Abend (ab 18.00 Uhr) im Spitzenspiel auf Schweden.

Das Schweizer Männerteam spielt am Nachmittag (ab 13.00 Uhr) die 6. Runde in der Round Robin. Gegen das noch sieglose England strebt die am Montag zweimal geschlagene Equipe von Skip Yannick Schwaller den vierten Sieg an.