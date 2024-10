Einseitige Sache bei den Frauen: Die Vierfach-Weltmeisterinnen um Silvana Tirinzoni und Alina Pätz besiegen an den EM-Trials das Team von Xenia Schwaller klar mit 4:0 in der Best-of-Seven-Serie. Foto: Swiss Curling

Auf einen Blick Tirinzoni und Schwaller vertreten Schweiz bei EM

Team Tirinzoni dominiert Best-of-Seven-Serie mit 4:0 gegen GC

Team Tirinzoni dominiert Best-of-Seven-Serie mit 4:0 gegen GC

Spannende Spiele bei den Herren, Schwaller gewinnt 4:1 gegen Bern

Zum ersten Mal werden die EM-Tickets in der Schweiz mit sogenannten Trials vergeben. Aber am Ergebnis ändert das Quali-Format mit einer Best-of-Seven-Serie nichts. Die Schweizer Spitzenteams um Skip Silvana Tirinzoni (CC Aarau) und Skip Yannick Schwaller (CC3C Genf) haben sich in Arlesheim durchgesetzt und werden die Schweiz an der Curling-EM im finnischen Lohja vertreten.

Team Tirinzoni besiegte das Team der Grasshoppers um Skip Xenia Schwaller in einer Best-of-Seven-Serie mit 4:0. Die Aarauerinnen, bestehend aus Silvana Tirinzoni, Alina Pätz, Carole Howald und Selina Witschonke, dominierten klar. Das erste Spiel endete mit einem 8:1, das zweite war spannender und wurde durch einen präzisen Takeout von Alina Pätz im 10. End mit 4:3 entschieden.

Am zweiten Wettkampftag setzten sich die Aarauerinnen erneut durch, gewannen das dritte Spiel mit 9:4 und das vierte knapp mit 9:8. «Eine solche Serie hat viel mit Momentum zu tun. Von aussen mag es leichter ausgesehen haben, als es tatsächlich war. Dennoch haben wir gezeigt, dass wir aktuell noch das stärkere Team sind», sagte Tirinzoni nach dem entscheidenden Sieg.

Bei den Männern verpasst Team Schwaller die perfekte Serie

Auch bei den Herren setzten sich die Favoriten durch. Team Schwaller bestehend aus Yannick Schwaller, Benoît Schwarz-van Berkel, Sven Michel und Pablo Lachat, besiegte das Team vom CC Bern Zähringer um Skip Michael Brunner mit 4:1.

Die Genfer starteten selbstbewusst und gewannen die ersten beiden Spiele mit 5:2 und 10:8. Am Freitagmorgen musste das Team Schwaller jedoch eine Niederlage mit 2:8 hinnehmen, bevor sie am Abend mit 7:6 zurückschlugen. Am Samstagmorgen lieferten die Genfer ein nahezu perfektes Spiel ab und gewannen mit 10:4, was ihnen die EM-Qualifikation sicherte.

«Wir sind sehr glücklich, dass wir es geschafft haben. Sie haben es uns definitiv nicht leicht gemacht. Letztendlich war unser Benoît bei den entscheidenden Keyshots immer einen Tick besser als sein Gegenüber», so Schwaller nach dem vierten Sieg. EM findet vom 16. bis 23. November 2024 in Lohja, Finnland, statt.