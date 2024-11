Die Schwiezer Curlerinnen wahren ihre makellose Bilanz an der EM in Finnland. Auch Italien, der letztjährige Finalgegner, kann das Quartett um Silvana Tirinzoni nicht bezwingen.

Die Schweizerinnen, hier Silvana Tirinzoni, Carole Howald, Alina Pätz und Selina Witschonke (v.l.), sind an der EM weiterhin ungeschlagen. Foto: Darren Calabrese

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Das Schweizer Frauen-Team gewinnt an der EM in Lohja im Süden Finnlands auch das vierte Spiel. Das Quartett um Skip Silvana Tirinzoni bezwingt Italien in einer Neuauflage des letztjährigen Finals 7:6.

Die Entscheidung zugunsten der Titelverteidigerinnen vom CC Aarau fällt wie zwölf Monate zuvor mit dem letzten Stein von Alina Pätz. In Aberdeen hat die Zürcherin 2023 mit einem Geniestreich den 6:5-Sieg und das erste Gold an der kontinentalen Meisterschaft für ihre Equipe perfekt gemacht.

In Lohja gehen die Schweizerinnen mit einem Dreierhaus im dritten End 4:1 in Führung. Die von Stefania Constantini angeführten und mit der Zürcherin Elena Mathis auf der zweiten Position spielenden Italienerinnen vermögen aber umgehend auf 3:4 zu verkürzen und im neunten End mit einem gestohlenen Stein zum 6:6 auszugleichen.

Am Nachmittag sind die Schweizerinnen nochmals im Einsatz. Gegner wird Litauen sein, das bisher einzige punktelose Team.