VS: Favoriten-Trio startet souverän
1. Gang – Steve Duplan ist der erste aus dem Eidgenossen-Trio, der ins Geschehen eingreift. Und er tut dies auf souveräne Art und Weise. Er legt Johann Borcard platt aufs Kreuz. Das Duell Dario Zbinden gegen Marcel Tuguela hingegen endet ebenso ohne Sieger wie jenes zwischen Ivan Mollet und Andy Murer.
Dann ist die Reihe an Romain Collaud. Der Sieger des Neuenburger Kantonalen setzt sich souverän gegen den Innerschweizer Urs Doppmann durch. Allerdings verpasst der Eidgenosse die Maximalnote. Diese lässt sich anschliessend Lario Kramer notieren. Er bodigt Mickaël Matthey. Und sorgt so dafür, dass alle drei Eidgenossen siegreich ins Fest starten.
AG: Kuriose Szene sorgt für verdutzte Gesichter
1. Gang – Der Innerschweizer Gast Benno Heinzer und Valentin Scherz bestreiten das erste Duell zweier Kantonalkranzer. Es wird zu einer klaren Angelegenheit. Heinzer, der Sieger des Luzerner Kantonalen, holt sich mit einem Plattwurf die Maximalnote. Gleiches gilt für Giulio Russo. Mit einem wunderbaren Kurz bodigt der 17-Jährige Adrian Bruder.
Keinen Sieger gibts hingegen zwischen Simon Schmutz und Dominik Schwegler. Pirmin Suter hat sich gut auf die Schwingweise von Kaj Hügli eingestellt. Egal was Hügli probiert, er kommt einfach nicht zum Resultat. Die beiden stellen ebenfalls.
Tiago Vieira sorgt derweil für eine kuriose Szene. Nach einem ersten Angriff verlässt er das Sägemehl und anschliessend auch die Arena Richtung Garderobe. Sein Gegner Reto Andermatt bleibt ebenso verdutzt zurück wie das Publikum. Hat sich Vieira verletzt? Den Anschein macht es nicht. Der Grund für seinen kurzzeitigen Abgang ist nicht bekannt. Aber Vieira kehrt wieder zurück und das Duell wird fortgesetzt. Eine ganz heikle Szene muss Vieira überstehen, aus einer brenzligen Situation rettet er sich über die Brücke. Am Ende gibts keinen Sieger.
AG: Die ersten Duelle laufen
1. Gang – Noch sind es ausschliesslich Nichtkranzer, die in Aarau Rohr zur Tat schreiten und ihre ersten Einsätze hinter sich bringen. Luca Stocker (gegen Jamal Eberhard), Jonas Bühler (gegen Pascal Jüngling) und Tobias Strebel (gegen Robin Messerli) gehören zu denjenigen, die das Fest mit einem Plattwurf lancieren.
Spitzenpaarungen
Nick Alpiger (Basellandschaftliches und Baselstädtisches) sowie Sinisha Lüscher (Basellandschaftliches und Solothurner) haben in dieser Saison jeweils zwei Feste gewonnen. Auch beim Aargauer Kantonalen steigen sie als Topfavoriten in die Zwilchhosen – und greifen direkt im 1. Gang zusammen. Es ist dies bereits ihr fünftes Aufeinandertreffen in diesem Jahr. Dreimal gab es einen Gestellten, einmal hat sich Alpiger durchgesetzt. Lars Voggensperger, Adrian Odermatt oder Marius Frank wollen ebenfalls ein Wörtchen um den Festsieg mitreden. Derweil gibt Joel Strebel nach einem Anfang April im Training erlittenen Innenbandanriss im rechten Knie sein Comeback. Auch Andreas Döbeli wollte nach fast einem Jahr Verletzungspause ins Sägemehl zurückkehren. Doch nun fehlt der Eidgenosse in den Spitzenpaarungen. Gemäss «Aargauer Zeitung» ist er krank und muss deswegen sein Comeback verschieben.
Nick Alpiger – Sinisha Lüscher
Marius Frank – Lars Voggensperger
Joel Strebel – Sascha Streich
Tim Roth – Lukas Heinzer
Oliver Hermann – Adrian Odermatt
Kaj Hügli – Pirmin Suter
Beim Walliser Kantonalen treten mit Romain Collaud, Steve Duplan und Lario Kramer drei Eidgenossen an. Sie sind gleichzeitig die heissen Anwärter auf den Tagessieg.
Romain Collaud – Urs Doppmann
Steve Duplan – Johann Borcard
Lario Kramer – Mickaël Matthey
Andy Murer – Ivan Mollet
Marcel Tuguela – Dario Zbinden
Guten Morgen
In Aarau Rohr steigt das Aargauer Kantonale und in Naters das Walliser Kantonale. An beiden Festen bist du hier vom Anschwingen bis zum Schlussgang dabei. Los gehts jeweils um 8.30 Uhr.