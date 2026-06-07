AG: Kuriose Szene sorgt für verdutzte Gesichter

1. Gang – Der Innerschweizer Gast Benno Heinzer und Valentin Scherz bestreiten das erste Duell zweier Kantonalkranzer. Es wird zu einer klaren Angelegenheit. Heinzer, der Sieger des Luzerner Kantonalen, holt sich mit einem Plattwurf die Maximalnote. Gleiches gilt für Giulio Russo. Mit einem wunderbaren Kurz bodigt der 17-Jährige Adrian Bruder.

Keinen Sieger gibts hingegen zwischen Simon Schmutz und Dominik Schwegler. Pirmin Suter hat sich gut auf die Schwingweise von Kaj Hügli eingestellt. Egal was Hügli probiert, er kommt einfach nicht zum Resultat. Die beiden stellen ebenfalls.

Tiago Vieira sorgt derweil für eine kuriose Szene. Nach einem ersten Angriff verlässt er das Sägemehl und anschliessend auch die Arena Richtung Garderobe. Sein Gegner Reto Andermatt bleibt ebenso verdutzt zurück wie das Publikum. Hat sich Vieira verletzt? Den Anschein macht es nicht. Der Grund für seinen kurzzeitigen Abgang ist nicht bekannt. Aber Vieira kehrt wieder zurück und das Duell wird fortgesetzt. Eine ganz heikle Szene muss Vieira überstehen, aus einer brenzligen Situation rettet er sich über die Brücke. Am Ende gibts keinen Sieger.