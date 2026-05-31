SG: 17-Jähriger startet mit Plattwurf
1. Gang – Noch dauerts einen Moment bis zu den Spitzenpaarungen. Aber die ersten Schwinger haben ihren ersten Einsatz bereits hinter sich. So etwa Sales Tschudi, der am Glarner-Bündner sensationell Damian Ott gebodigt hat und in den Schlussgang (Niederlage gegen Armon Orlik) eingezogen ist. Dem 17-Jährigen gelingt ein Start nach Mass. Nach gut dreieinhalb Minuten bodigt er mit einer Kombination aus Fussstich und Kurz Valentin Mettler mit Plattwurf.
Lars Rotach braucht nicht ganz so lange, er setzt sich mit Bodenarbeit gegen Thomas Kuster durch. Danach legt David Forrer Nando Joos platt ins Sägemehl. Ebenfalls mit einem Sieg lancieren die Innerschweizer Martin Grab (gegen Manuel Weber) und Martin Schönbächler (gegen Janosch Kobler) das Fest.
Die Spitzenpaarungen
Mitte Mai hat sich Werner Schlegel eine kleine Muskelverletzung im Rippenbereich zugezogen, die ihn zu einer Pause gezwungen hat. Nun gibt der ESAF-Schlussgänger beim St. Galler Kantonalen sein Comeback. Und trifft im 1. Gang auf König Armon Orlik. Sechsmal standen sich die beiden bisher gegenüber – viermal endete das Duell ohne Sieger, zweimal setzte sich Orlik durch. Die beiden gehören wie Damian Ott oder Domenic Schneider zu den Favoriten auf den Festsieg.
Werner Schlegel – Armon Orlik
Damian Ott – Roger Rychen
Marco Good – Martin Roth
Domenic Schneider – Andy Signer
Patrick Kurmann – Beat Suter
Pascal Heierli – Josias Müller
Mario Schneider – Florian Riget
Beim Neuenburger Kantonalen heisst der grosse Favorit Lario Kramer. Er bekommts zum Auftakt mit Philipp Roth zu tun. Daneben zählen Romain Collaud und Steve Duplan zu den Sieganwärtern.
Lario Kramer – Philipp Roth
Romain Collaud – Silvan Zbinden
Steve Duplan – Dorian Kramer
Steven Moser – Ivan Mollet
Johann Borcard – David Aebersold
Christoph Baeriswyl – Andy Murer
Mickaël Matthey – Janis Wieland
Guten Morgen
Mit dem St. Galler Kantonalen in Schmerikon und dem Neuenburger Kantonalen in La Brévin wird der Mai abgeschlossen. Hier im Ticker bleibst du den ganzen Tag auf dem Laufenden.