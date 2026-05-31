SG: 17-Jähriger startet mit Plattwurf

1. Gang – Noch dauerts einen Moment bis zu den Spitzenpaarungen. Aber die ersten Schwinger haben ihren ersten Einsatz bereits hinter sich. So etwa Sales Tschudi, der am Glarner-Bündner sensationell Damian Ott gebodigt hat und in den Schlussgang (Niederlage gegen Armon Orlik) eingezogen ist. Dem 17-Jährigen gelingt ein Start nach Mass. Nach gut dreieinhalb Minuten bodigt er mit einer Kombination aus Fussstich und Kurz Valentin Mettler mit Plattwurf.

Lars Rotach braucht nicht ganz so lange, er setzt sich mit Bodenarbeit gegen Thomas Kuster durch. Danach legt David Forrer Nando Joos platt ins Sägemehl. Ebenfalls mit einem Sieg lancieren die Innerschweizer Martin Grab (gegen Manuel Weber) und Martin Schönbächler (gegen Janosch Kobler) das Fest.