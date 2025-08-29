SRF 1 überträgt zwei Tage live aus der Schwing-Arena in Mollis GL das grosse Saison-Highlight. Blick weiss schon jetzt, was es da zu sehen und zu hören gibt, und stellte die typischen Floskeln und Szenen schon mal zusammen. Bullshit-Bingo wird so zu Sägemehl-Bingo.

1/6 Am Wochenende im Dauereinsatz: SRF-Mann Marc Lüscher (r.) und Experte Jörg Abderhalden. Foto: Sven Thomann

56500 Fans sitzen an diesem Wochenende im riesigen Schwing-Stadion, wenn es um den Königstitel 2025 geht. Hunderttausende fiebern daheim auf SRF mit, wenns beim Eidgenössischen zur Sache geht.

Wer aufmerksam zuschaut und der SRF-Crew mit Sascha Ruefer, Stefan Hofmänner, Christian Stucki, Matthias Sempach und Marc Lüscher zuhört, wird, ist gut gerüstet für das Sägemehl-Bingo von Blick.

Wird ein unten aufgeführter Satz gesagt oder eine beschriebene Szenerie im TV auftaucht, dann hakst du den Punkt ab. Viel Spass beim Bullshit-Bingo, am ESAF besser bekannt als Sägemehl-Bingo.

