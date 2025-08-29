DE
FR
Abonnieren

Wenn Schwingen auf SRF läuft
Das grosse Fernseh-Bingo zum Eidgenössischen

SRF 1 überträgt zwei Tage live aus der Schwing-Arena in Mollis GL das grosse Saison-Highlight. Blick weiss schon jetzt, was es da zu sehen und zu hören gibt, und stellte die typischen Floskeln und Szenen schon mal zusammen. Bullshit-Bingo wird so zu Sägemehl-Bingo.
Publiziert: 20:04 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/6
Am Wochenende im Dauereinsatz: SRF-Mann Marc Lüscher (r.) und Experte Jörg Abderhalden.
Foto: Sven Thomann

56500 Fans sitzen an diesem Wochenende im riesigen Schwing-Stadion, wenn es um den Königstitel 2025 geht. Hunderttausende fiebern daheim auf SRF mit, wenns beim Eidgenössischen zur Sache geht.

Wer aufmerksam zuschaut und der SRF-Crew mit Sascha Ruefer, Stefan Hofmänner, Christian Stucki, Matthias Sempach und Marc Lüscher zuhört, wird, ist gut gerüstet für das Sägemehl-Bingo von Blick. 

Wird ein unten aufgeführter Satz gesagt oder eine beschriebene Szenerie im TV auftaucht, dann hakst du den Punkt ab. Viel Spass beim Bullshit-Bingo, am ESAF besser bekannt als Sägemehl-Bingo. 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Mehr zum Eidgenössischen
Reto Scherrer scherzt mit Francine Jordi
Mit Video
ESAF-Festticker
Scherrer scherzt
«Francine Jordi am ESAF-Fundbüro abgegeben»
Familie Beglinger freut sich auf besonderen ESAF-Moment
Mit Video
«Hatte Tränen in den Augen»
Für dieses Vater-Tochter-Duo wird das ESAF ganz besonders
Das sind alle Paarungen im 1. Gang
ESAF-Ticker
Auf wen trifft dein Favorit?
Das sind alle Paarungen im 1. Gang
So wild war der erste ESAF-Morgen
Mit Video
Schwingfans in Feierlaune
So wild war der erste ESAF-Morgen
So kommst du am besten ans ESAF ins Glarnerland
ÖV, Car oder lieber Auto?
So kommst du am besten ans ESAF ins Glarnerland
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Folge jetzt dem ESAF 2025!

Hol jetzt alles aus dem Schwing-Highlight des Jahres. Folge dem ESAF 2025 und aktiviere die automatisierten News-Pushes – und du verpasst nichts vom königlichen Event. Was musst du tun? Folge diesem Link direkt auf die Seite des Eidgenössischen. Dort gehts ganz einfach weiter, indem du rechts auf das Plus klickst. Danach kannst du dich einloggen, Pushes abonnieren und schon bist du ein Follower. Als solcher erhältst du Analysen, Ticker, Videos und Live-Sendungen, alles ist dabei. 

Hol jetzt alles aus dem Schwing-Highlight des Jahres. Folge dem ESAF 2025 und aktiviere die automatisierten News-Pushes – und du verpasst nichts vom königlichen Event. Was musst du tun? Folge diesem Link direkt auf die Seite des Eidgenössischen. Dort gehts ganz einfach weiter, indem du rechts auf das Plus klickst. Danach kannst du dich einloggen, Pushes abonnieren und schon bist du ein Follower. Als solcher erhältst du Analysen, Ticker, Videos und Live-Sendungen, alles ist dabei. 

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
ESAF 2025
ESAF 2025
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        ESAF 2025
        ESAF 2025