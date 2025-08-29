56500 Fans sitzen an diesem Wochenende im riesigen Schwing-Stadion, wenn es um den Königstitel 2025 geht. Hunderttausende fiebern daheim auf SRF mit, wenns beim Eidgenössischen zur Sache geht.
Wer aufmerksam zuschaut und der SRF-Crew mit Sascha Ruefer, Stefan Hofmänner, Christian Stucki, Matthias Sempach und Marc Lüscher zuhört, wird, ist gut gerüstet für das Sägemehl-Bingo von Blick.
Wird ein unten aufgeführter Satz gesagt oder eine beschriebene Szenerie im TV auftaucht, dann hakst du den Punkt ab. Viel Spass beim Bullshit-Bingo, am ESAF besser bekannt als Sägemehl-Bingo.
Hol jetzt alles aus dem Schwing-Highlight des Jahres. Folge dem ESAF 2025 und aktiviere die automatisierten News-Pushes – und du verpasst nichts vom königlichen Event. Was musst du tun? Folge diesem Link direkt auf die Seite des Eidgenössischen. Dort gehts ganz einfach weiter, indem du rechts auf das Plus klickst. Danach kannst du dich einloggen, Pushes abonnieren und schon bist du ein Follower. Als solcher erhältst du Analysen, Ticker, Videos und Live-Sendungen, alles ist dabei.
