DE
FR
Abonnieren
OK-Präsident eröffnet ESAF mit dem Bieranstich
1:24
Symbolischer Akt zu Festbeginn:OK-Präsident eröffnet ESAF mit dem Bieranstich

Die Party geht los
OK-Präsident eröffnet das Eidgenössische mit dem Bieranstich

Beim ESAF gehts nicht nur ums Schwingen, sondern auch um die Geselligkeit. Hier im Ticker halten wir dich darüber auf dem Laufenden, was abseits des Sägemehls in Mollis läuft.
Publiziert: vor 29 Minuten
|
Aktualisiert: vor 11 Minuten
Teilen
Kommentieren
28.08.2025, 11:30 Uhr

Hautnah dran am Eidgenössischen

Hol jetzt alles aus dem Schwing-Highlight des Jahres. Folge dem ESAF 2025 und aktiviere die automatisierten News-Pushes – und du verpasst nichts vom königlichen Event. Was musst du tun? ​Folge diesem Link direkt auf die Seite des Eidgenössischen.​ Dort gehts ganz einfach weiter, indem du rechts auf das Plus klickst. Danach kannst du dich einloggen, Pushes abonnieren und schon bist du ein Follower. Als solcher erhältst du Analysen, Ticker, Videos und Live-Sendungen, alles ist dabei. 

Mit einem Klick auf das Plus-Symbol wirst du Follower.
vor 20 Minuten

Shuttlebusse sind bereits voll

Nicola Abt, Schwing-Reporter

Obwohl das Schwingfest erst am Samstagmorgen so richtig beginnt, strömen die Leute bereits am Freitag nach Mollis GL. Die Busse und Züge, die von Ziegelbrücke in Richtung Festgelände fahren, sind voll. Es sind so viele Leute, dass jemand an seiner Haltestelle gar nicht aussteigen will, weil er kaum durchkommt. «Kein Problem, ich fahre nach Mollis und dann wieder zurück», meint er lachend. Auch auf dem Festgelände ist bereits einiges los – die Vorfreude spürbar.

Die Schwing-Fans auf dem Weg ans Fest.
Ende des Livetickers
Folge jetzt dem ESAF 2025!

Hol jetzt alles aus dem Schwing-Highlight des Jahres. Folge dem ESAF 2025 und aktiviere die automatisierten News-Pushes – und du verpasst nichts vom königlichen Event. Was musst du tun? Folge diesem Link direkt auf die Seite des Eidgenössischen. Dort gehts ganz einfach weiter, indem du rechts auf das Plus klickst. Danach kannst du dich einloggen, Pushes abonnieren und schon bist du ein Follower. Als solcher erhältst du Analysen, Ticker, Videos und Live-Sendungen, alles ist dabei. 

Hol jetzt alles aus dem Schwing-Highlight des Jahres. Folge dem ESAF 2025 und aktiviere die automatisierten News-Pushes – und du verpasst nichts vom königlichen Event. Was musst du tun? Folge diesem Link direkt auf die Seite des Eidgenössischen. Dort gehts ganz einfach weiter, indem du rechts auf das Plus klickst. Danach kannst du dich einloggen, Pushes abonnieren und schon bist du ein Follower. Als solcher erhältst du Analysen, Ticker, Videos und Live-Sendungen, alles ist dabei. 

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen