Hautnah dran am Eidgenössischen
Hol jetzt alles aus dem Schwing-Highlight des Jahres. Folge dem ESAF 2025 und aktiviere die automatisierten News-Pushes – und du verpasst nichts vom königlichen Event. Was musst du tun? Folge diesem Link direkt auf die Seite des Eidgenössischen. Dort gehts ganz einfach weiter, indem du rechts auf das Plus klickst. Danach kannst du dich einloggen, Pushes abonnieren und schon bist du ein Follower. Als solcher erhältst du Analysen, Ticker, Videos und Live-Sendungen, alles ist dabei.
Shuttlebusse sind bereits voll
Nicola Abt, Schwing-Reporter
Obwohl das Schwingfest erst am Samstagmorgen so richtig beginnt, strömen die Leute bereits am Freitag nach Mollis GL. Die Busse und Züge, die von Ziegelbrücke in Richtung Festgelände fahren, sind voll. Es sind so viele Leute, dass jemand an seiner Haltestelle gar nicht aussteigen will, weil er kaum durchkommt. «Kein Problem, ich fahre nach Mollis und dann wieder zurück», meint er lachend. Auch auf dem Festgelände ist bereits einiges los – die Vorfreude spürbar.
