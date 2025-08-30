Ein Hutmacher ist der beste Steinstösser

Urs Hutmacher ist im Steinstossen das Mass aller Dinge. Den grössten Fanclub aber hat ein Genfer. Am Sonntag kommts zum grossen Final.

1/4 Urs Hutmacher ist im Steinstossen das Mass aller Dinge. Foto: keystone-sda.ch

Stefan Kreis Reporter Fussball

«Allez Fabio, allez!» Ein Dutzend Anhänger von Steinstösser Flavio de Benedetto feuern ihren Liebling lautstark an. Sie haben ein Transparent entrollt, tragen T-Shirts mit dem Konterfei ihres Helden, «Flavio, push» steht drauf.

Trotz Support reichts für den Genfer aber nicht nach ganz vorne. Weil ein Mann vom TV Wislig das Mass aller Dinge ist: Urs Hutmacher. Der 31-Jährige stösst den 83,5 kg schweren Unspunnenstein sagenhafte 4,16 (!) Meter weit, 28 Zentimeter weiter als sein nächster Verfolger. Es ist ein ganz grosser Wurf, ein neuer Rekord. 21 Jahre lang gehörte dieser Markus Maire, der den Stein 4,11 m weit geworfen hatte, nun setzt Hutmacher einen drauf.

Hutmacher vor der Krönung

Viel spricht deshalb dafür, dass der Mann aus Weisslingen ZH am Sonntag zum ESAF-Sieger gekürt werden wird. Ein Titel, der dem Sieger des Jubiläumsfests in Appenzell 2024 noch fehlt. Vor 3 Jahren in Pratteln BL hat ihm Remo Schuler die Suppe knapp versalzen, der dreifache Titelverteidiger aus Rickenbach.

Und De Benedetto? Der qualifiziert sich in der Kategorie 20 Kilo, einhändig mit Anlauf für den Final, ebenfalls in der Kategorie 40 Kilo einhändig aus dem Stand. Den Unspunnenstein wirft der Genfer 3,35 m weit und landet auf dem 13. Zwischenrang.

Mit dem Sieg wird er nichts zu tun haben, der dürfte an Hutmacher gehen. Der ist von Beruf Informatiker und über seinen Turnverein zum Steinstossen gekommen. Dort gibts einen 12,5 Kilogramm schweren Stein.

Im Gegensatz zum Unspunnenstein, der eigentlich gar nicht der Unspunnenstein ist, ein Kiesel.