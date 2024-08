So sieht ein Sieger aus: Michael Moser triumphiert am Emmentalischen Schwingfest.

Zwischen Christian Stucki (39) und Michael Moser (19) gibt es seit diesem Wochenende eine besondere Parallele: Der Schwingerkönig und der Berner Shootingstar feierten am Emmentalischen Schwingfest ihren ersten Kranzfestsieg.

Stucki triumphierte 2003 im Alter von 18 Jahren und fünf Monaten. Moser wurde vor wenigen Tagen 19 Jahre alt und darf nun seinen bisher grössten Karriereerfolg feiern. Knapp 10'000 Zuschauer jubeln ihm bei seinem Heimfest zu. «Bei mir damals hatte es nicht so viele Leute», erinnert sich Stucki. «Der erste Kranzfestsieg ist ein riesiger Moment. Moser hat sich heute ein erstes Denkmal gesetzt. Das gönne ich ihm von ganzem Herzen.»

Zwei Eidgenossen bezwungen

Für die Zukunft traut der König dem Mann aus Biglen BE einiges zu. «Er hat ein unglaublich gutes Gefühl. Seine Schwünge führt er perfekt aus. Im Schlussgang hat er zudem bewiesen, dass er auch taktisch schwingen kann.» Gegen Adrian Walther (22) reichte Moser ein Gestellter zum Sieg.

Das sei ihm bewusst gewesen. «Ich ging aber nicht in den Gang hinein, um zu stellen», erklärte er Blick. Als das Szenario während des Kampfs realistischer wurde, brachte Moser den Sieg nach Hause. «Das ist unbeschreiblich. Ich realisiere gar nicht, was hier abgeht. Es war ein perfektes Fest für mich.» Auf dem Weg in den Schlussgang bodigte der Landwirt mit Florian Gnägi und Patrick Gobeli zwei Eidgenossen.

Vergleich mit Schwing-Legenden

Steigerungspotenzial sieht König Stucki im körperlichen Bereich. «Er darf noch ein paar Kilo zulegen.» Derzeit bringt Moser bei einer Körpergrösse von 1,91 Meter rund 98 Kilogramm auf die Waage. Mit dem Sieg im Alter von 19 Jahren und 12 Tagen gehört er zu den jüngsten Kranzfestsiegern aller Zeiten.

Vergleichen wir ihn mit einigen Schwing-Legenden: Da ist zum Beispiel der dreifache König Jörg Abderhalden. Der Ostschweizer trug sich 1998 im Alter von 18 Jahren und zehn Monaten auf dem Stoos in die Siegerliste ein.

Wenger bereits früh erfolgreich

Zwei Könige mussten länger auf ihren ersten Sieg warten als Moser. Matthias Sempach überschritt das 20. Lebensjahr bereits, als er sich auf dem Weissenstein 2006 erstmals schultern lassen durfte. Nöldi Forrer war bei seinem Premieren-Sieg 21 Jahre alt.

Schon viel früher jubelte der abgetretene König Kilian Wenger. Er klassierte sich 2008 mit 18 Jahren und zwei Monaten auf Rang 1b am Berner Jurassischen. Drei Monate älter war der aktuelle König Joel Wicki bei seinem ersten Sieg 2015 auf dem Schwarzsee.



Der dreifache König Ruedi Hunsperger feierte 1964 den ersten Kranzfestsieg 20 Tage nach seinem 18. Geburtstag. Der jüngste Kranzfestsieger nahm sich 1998 das Leben: Der Baselbieter Jörg Schneider krönte sich 1979 mit 17 Jahren und sieben Monaten am Solothurner Kantonalen.