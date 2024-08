Emmentalisches Schwingfest Gang für Gang im Ticker

07:13 Uhr

Die Spitzenpaarungen

Wie schon am Donnerstag mit Fabian Staudenmann am Oberaargauischen hat auch das Emmentalische einen Teilnehmer, der als Topfavorit in die Zwilchhosen steigt: Adrian Walther. Mit dem Seeländischen und dem Mittelländischen hat er in dieser Saison bereits zwei Feste gewonnen, nun will er den dritten Triumph. Zum Auftakt trifft er auf den Routinier Thomas Sempach.

Einer von Walthers ärgsten Widersachern im Kampf um den Tagessieg dürfte Matthias Aeschbacher sein. Er spult ein Monsterprogramm ab, stand letzten Sonntag auf dem Brünig (3. Rang) und am Donnerstag bereits am Oberaargauischen (2. Rang) im Einsatz. Geht sein Steigerungslauf heute weiter, wäre die logische Konsequenz der Sieg. Er greift im 1. Gang mit dem Nordostschweizer Gast Mario Schneider zusammen.

Matthias Aeschbacher – Mario Schneider

Thomas Sempach – Adrian Walther

Christian Gerber – Patrick Gobeli

Patrick Schenk – Florian Gnägi

Konrad Steffen – Michael Ledermann

Dominik Gasser – Silvio Oettli

Philipp Roth – Fabio Hiltbrunner