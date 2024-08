Schwingerkönig Kilian Wenger tritt zurück

11:41 Uhr

Kilian Wenger tritt heute zurück

Der König tritt ab! 17 Jahre nach seinem ersten Kranzgewinn geht die Karriere von Kilian Wenger (34) zu Ende. Der Berner wird heute Nachmittag um 14 Uhr an einer Medienkonferenz über seinen Rücktritt informieren, wie Blick weiss. Zuletzt verpasste der Publikumsliebling den Kranz auf der Rigi und auf dem Brünig. Seit Jahren plagen ihn Rückenprobleme. Schweizweit bekannt wurde Wenger durch seinen Königstitel 2010 in Frauenfeld. Viele Schwinger haben dank ihm zum Schwingsport gefunden. Trotz der jüngsten Enttäuschungen ist Wengers Karriere herausragend. 23 Kranzfestsiege und 110 Kränze konnte der Diemtigtaler erkämpfen. Bis zuletzt gehörten ihm die Herzen der Fans. Ob er dem Schwingsport in irgendeiner Form erhalten bleibt?