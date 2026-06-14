Erste Eidgenossen-Niederlage – Spitzenpaarungen folgen
Mit dem Stoos-Schwinget findet das erste Bergfest der Saison statt. Daneben geht das Oberländische über die Bühne. Darüber, was in den beiden Schwing-Arenen passiert, bleibst du hier im Ticker auf dem Laufenden.
Publiziert: 07:50 Uhr
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Aktualisiert: vor 5 Minuten
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